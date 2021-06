Aereo da turismo precipita a Padova: pilota morto carbonizzato/ Sfiorato condominio

Tragedia a Padova, dove un aereo da turismo è precipitato al suolo a pochi metri da un condominio e molto vicino, perlomeno in linea d’aria, all’ingresso dell’aeroporto “Gino Allegri” della cittadina veneta. Fortunatamente il mezzo non ha colpito il palazzo, ma purtroppo per il suo pilota, un uomo di 80 anni e proveniente da Milano non c’è stata possibilità di salvarsi: è morto carbonizzato a bordo del suo ultraleggero, nonostante sul luogo dell’incidente siano giunti con tempestività i vigili del fuoco con cinque autobotti e ben due autoambulanze.

SAMAN ABBAS, IL FRATELLO "L’HA UCCISA LO ZIO DANISH"/ Cugino vuole parlare con i pm

AEREO DA TURISMO PRECIPITA A PADOVA, SFIORANDO UN CONDOMINIO: MORTO IL PILOTA

Come riporta “Il Corriere della Sera” (edizione del Veneto), l’episodio drammatico si è consumato in via Sorio poco dopo le 13, con qualcosa che sarebbe andato storto in fase di atterraggio: l’aereo da turismo avrebbe tranciato un abete e avrebbe terminato la propria corsa davanti al cortile del condominio sopra menzionato, di fronte a un piazzale nel quale un tempo sorgeva un distributore di benzina. Stando al racconto di un testimone, il pilota sarebbe riuscito a effettuare una virata proprio pochi istanti prima di raggiungere il palazzo, scongiurando una potenziale strage. Nell’impatto non sarebbero state coinvolte altre persone e neppure automobili.

LEGGI ANCHE:

Denise Pipitone, Silvana Jankovic non è rom video Milano/ "Non c'entro nulla, basta!"Caso Denise Pipitone, maresciallo Lombardo/ “Ghaleb mentì su telefonata di Jessica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA