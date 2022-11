Aereo dai GINTONIC al GF VIP: Edo Tavassi allarma Spinalbese/ “Se ti metti con Oriana ti sbattono fuori…”

Antonino Spinalbese messo in guardia da Edoardo Tavassi

Sulla casa del Grande Fratello Vip vola un altro messaggio per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Antonino si trovava in giardino con Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. A quel punto, ha fatto capolino nel cielo un aereo con un messaggio “Gin noi non ti dimentichiamo #gintonic”. Antonino Spinalbese ha però una strana reazione: “Mi sembra di rivedere lo stesso messaggio di mesi fa”. Edoardo Tavassi gli fa notare però che i fan di Antonino e Ginevra non hanno mollato ancora la presa: “Visto che hanno notato la tua intesa con Oriana ti stanno mandando un messaggio ben preciso”. A quel punto Antonino però senza aver capito bene a chi fosse destinato il messaggio dice: “Lo hanno mandato a Ginevra”.

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: amicizia finita?/ La richiesta nella notte cambia tutto “Un abbraccio…”

Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria in coro gli fanno notare però che alla fine del messaggio è riportato l’hashtag gintonic. Edoardo Tavassi a quel punto lo mette in guardia: “Ti vogliono dire che se vai con Oriana ti buttano fuori”. Antonino scoppia a ridere anche se non sembra affatto gradire la sorpresa. Sui social infatti molti hanno notato la sua reazione. C’è chi scrive: “Nino sei pessimo… Gin non la meriti nemmeno più cm Amica … sei falso e anche furbo perché sei tu caro mio che in confessionale hai salutato Gin fai poco il furbo che ormai ti Abbiamo scoperto che sei un Grande Giocatore e lo dc da Gintonic delusa anche lasciamo stare la ship ma proprio cm persona che ti eri presentato e con Gin eri tutto un altra persona ora sei il pagliaccio del circo degli Autori…”.

Daniele Dal Moro: "Con Oriana ho chiuso prima che conoscesse Antonino"/ Spinalbese accusa: "Figura di mer*a!"

Antonino Spinalbese fa una richiesta: “I fan mandano striscioni ma…”

Pochi giorni fa Antonino Spinalbese aveva rivelato di essere stanco di essere associato a Ginevra Lamborghini. Per lui stava diventando imbarazzante ricevere messaggi aerei da parte dei fan soprattutto ora che nella casa del grande Fratello Vip sono entrate nuove concorrenti. Durante un confronto con Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese spiega che con Ginevra Lamborghini non c’è nulla di concreto: “I fan mandano striscioni che vorrebbero che io e lei stessimo insieme o che ci fosse un suo ritorno. La gente vuole la storia, ma io non ho mica 15 anni”, si giustifica. “L’ho conosciuta due settimane, cosa dovrei fare? Dai, ti prego, è anche imbarazzante”.

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese chiusi in bagno/ La regia interviene e...

Antonino ha raccontato di aver provato imbarazzo nel rivedere Ginevra nella casa: “Tu prendi la mia situazione con te. Ci conosciamo da tre giorni ed è nata una sintonia. Se esci, tra tre settimane qui dentro, non è che mi scordo, ma se torni mi imbarazzo. Perché direi ‘ma io questa ragazza non la conosco per nulla, sono passate più settimane dalla sua uscita che di conoscenza’. Quindi mi pare anche assurdo pensare a ritorni o cose simili”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA