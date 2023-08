Aereo in panne per il ministro tedesco Baerbock/ Lo sfogo social: “abbiamo tentato di tutto”

Il Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock costretta a rimandare un viaggio di Stato perché l’aereo è in panne. Baerbock aveva in programma una visita ufficiale in Australia, Nuova Zelanda e la Repubblica insulare delle Fiji, ma dopo diversi guasti dell’aereo che nemmeno i tecnici sono riusciti a riparare, il Ministro si è visto costretto a cancellare il viaggio.

Il guasto all’aereo destinato a Baerbock è soltanto l’ultimo di una lunga serie, sottolinea il quotidiano tedesco Die Presse. Già lunedì scorso la delegazione è stata costretta a uno scalo prolungato ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti a causa di un difetto ai flap dell’Airbus A3-300 del governo. Ore dopo, l’aereo è decollato di nuovo dopo un giro di prova – e ha dovuto tornare indietro per lo stesso motivo. La giornata di martedì ha visto la rabbia del ministro Baerbock, che si è sfogata con un post sulla piattaforma X, ossia il nuovo nome di Twitter: “Abbiamo tentato di tutto: purtroppo non è logisticamente possibile continuare il mio viaggio nell’Indo-Pacifico con l’aereo difettoso. È una cosa più che fastidiosa” sono le parole del ministro tedesco in seguito all’inconveniente che l’ha costretta ad annullare la visita ufficiale.

Guasti all’aereo per il ministro Baerbock: nuovi velivoli per il governo tedesco

Un ennesimo guasto all’aereo costringe il Ministro degli Esteri tedesco Baerbock a rimandare la visita ufficiale nel Pacifico, provocando anche uno sfogo esasperato sui social. Già martedì scorso il ministro aveva espresso l’intenzione di tornare a Berlino con un volo di linea. L’itinerario del viaggio di ritorno non è stato reso noto per motivi legati alla sicurezza. Le forze armate tedesche hanno ora tratto le conclusioni su cosa possa aver provocato questo inconveniente, confermando che i due A340 governativi sarebbero stati tolti anticipatamente dal fuori servizio. In precedenza, la rivista di informazione “Der Spiegel” e il gruppo di media Funke avevano riferito che il “pensionamento” dei due velivoli, previsto per settembre 2023 e la fine del 2024, sarebbero stati anticipati.

Al posto dei velivoli attualmente in uso ai ministri tedeschi, tra cui quello che ha costretto Baerbock ad annullare un viaggio ufficiale, dovrebbero essere introdotti gli attuali e più moderni A350, che saranno utilizzati per i voli a lunga distanza dei membri del governo.











