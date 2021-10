Aereo incastrato sotto ponte autostradale/ Video “Errore durante il trasporto”

Un aereo è rimasto incastrato sotto il ponte di un’autostrada: la notizia, che di primo acchito parrebbe essere molto lontana dalla realtà, coincide invece perfettamente con la stessa. Questo episodio decisamente insolito si è verificato all’altezza di un cavalcavia presente lungo l’autostrada che collega le città di Delhi e Gurugram in India ed è divenuto decisamente chiacchierato in tutto l’orbe terracqueo non soltanto per la stranezza in sé dell’accadimento, ma anche e soprattutto per il video twittato nella mattinata di domenica 3 ottobre 2021 dal giornalista locale Ashoke Raj.

In esso si nota un copioso passaggio di veicoli, tranne che, ovviamente, lungo la corsia occupata dal mezzo: esso, riportante il logo della compagnia Air India, è inequivocabilmente bloccato sotto il ponte, ma non si è trattato di un atterraggio d’emergenza, né di un incidente in fase di volo. Infatti, se l’aereo fosse stato in movimento, è praticamente certo che il cavalcavia non avrebbe retto all’urto e sarebbe crollato al suolo, rischiando peraltro di dare vita a una vera e propria tragedia, qualora vi fossero transitate delle vetture in quel preciso istante. La spiegazione di tutto ciò, di conseguenza, è ben diversa…

AEREO INCASTRATO SOTTO UN PONTE: ECCO COSA È SUCCESSO

È stato lo stesso inviato a pubblicare sul suo profilo Twitter una dichiarazione ufficiale di Air India, giunta a poche ore di distanza dal caricamento del filmato in rete: “L’aereo era stato demolito e poi venduto. I nuovi proprietari lo stavano portando via dall’aeroporto di Delhi. Air India non ha alcun collegamento con l’aereo in nessuna circostanza”, ha puntualizzato la compagnia.

Il quotidiano “Times of India”, dal canto suo, ha raccolto le parole dei funzionari dell’aeroporto di Delhi, i quali hanno asserito con fermezza che l’aereo “non appartiene alla flotta dell’aeroporto”, ipotizzando “un errore durante il trasporto“. L’autista del mezzo che stava trasportando l’aereo avrebbe dunque preso male le misure e fatto calcoli errati, dando vita a un autentico disastro, fortunatamente senza conseguenze per la salute di nessuno.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3 — Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021





