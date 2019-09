Aereo Lamezia Terme-Berlino, paura per forti turbolenze/ 8 feriti, una donna è grave

Paura, a dir poco, questo pomeriggio sul volo Eurowings da Lamezia Terme a Berlino: durante la fase di atterraggio nella capitale tedesca, un Airbus 319 della compagnia low-cost tedesca Eurowings è stato letteralmente travolto da una serie di turbolenze semi-improvvise che non solo ne hanno ritardato la fase di atterraggio ma anche causato panico tra i passeggeri del volo dalla Calabria presso l’aeroporto di Berlino-Tegel. Secondo quanto riportato dalle autorità tedesche, sono stati addirittura 8 i feriti per le turbolenze avvenute sul volo Eurowings e purtroppo una donna sarebbe in gravi condizioni, sebbene pare non sia in pericolo di vita. Ad informare il tutto l’agenzia tedesca Dpa, citando i Vigili del fuoco e le proprie informazioni senza però precisare né le identità, né la nazionalità dei feriti. Citando letteralmente dall’agenzia, «Secondi di terrore sul finire della vacanza» per tutti gli occupanti del volo EW 8855 decollato dopo pranzo da Lamezia Terme e atterrato, dopo il panico a bordo, poco dopo le ore 17.

FORTI TURBOLENZE SUL VOLO LAMEZIA TERME-BERLINO

Otto passeggeri in ospedale, ma si avanza una ipotesi spiegata dalla stessa agenzia tedesca Dpa che cita le prime testimonianze dei pompieri saliti a bordo del volo Eurowings da Lamezia Terme: a rimanere feriti sarebbero stati i passeggeri che non avevano le cinture di sicurezza allacciate e che per questo sono stati sballottati. Ricordiamo che Eurowings è una compagnia sussidiaria di Lufthansa, la grande multi-catena tedesca dei settore aereo, ma fino ad ora non è stata resa notizia né del numero di passeggeri complessivo né delle presunte ipotesi sul perché i passeggeri siano rimasti feriti durante le turbolenze avvenute in fase di atterraggio. Secondo altre voci dalla Germania, i passeggeri sarebbero stati colti alla sprovvista perché il velivolo in realtà non era ancora in fase di atterraggio e le turbolenze hanno per quel motivo colto le persone a bordo mentre ancora era “free” il movimento sull’aereo e tra i diversi sedili. I pompieri berlinesi – coadiuvati dalle squadre speciali di stanza in aeroporto – sono intervenuti con 28 uomini, sei mezzi e due ambulanze.

