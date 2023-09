Aereo New York-Roma perde quota: 8mila metri in 10 minuti/ Costretto ad atterraggio di emergenza

Un aereo della United Airlines ha perso ben 8mila metri di quota durante il volo da New York a Roma. L’episodio, riportato dal quotidiano Il Messaggero attraverso il suo sito online, si è verificato di preciso su un Boeing 777-200 che era decollato a Newark con destinazione Fiumicino, e che nel giro di breve tempo è passato da 37mila piedi a quasi 9mila, rispettivamente da 11mila a 2.700 metri di altitudine: alcuni dicono in 8 minuti mentre altri in soli 10 secondi. In ogni caso deve essere stato un vero e proprio choc per tutti i passeggeri dello stesso volo, tra l’altro costretto a rientrare negli Stati Uniti con un atterraggio di emergenza. Gianni Lanza, ex comandante degli Airbus 320 ed istruttore di volo, ha commentato a Il Messaggero: «Consideriamo pure 8 minuti: fanno poco più di 3.500 piedi al minuto, una discesa appunto leggera che indica che sul velivolo era tutto sotto controllo a parte quel presunto malfunzionamento dell’impianto di pressurizzazione della cabina».

Se quindi il tempo impiegato sia stato di 8 minuti non si è trattato di fatto di nulla di anormale: «Diciamo una lunga planata con manette al minimo e aerofreni fuori – ha aggiunto – perché la discesa diventi un po’ più ripida bisogna perdere almeno 5 o 6mila piedi al minuto e ancora fra i passeggeri non si scatena certo il panico. Ma in caso di emergenza quel modello può accelerare anche molto di più senza problemi. Ecco, semmai chi era sveglio si sarà chiesto perché dopo quella virata l’aereo scendeva invece di livellarsi sulla quota di crociera a circa 12 chilometri di altezza. Ma a questo punto il comandante aveva di sicuro già avvisato i passeggeri del cambio di programma. Si può immaginare il loro disappunto».

AEREO NEW YORK-ROMA PERDE QUOTA PER 8MILA METRI IN 10 MINUTI: “NON È FREQUENTE…”

Sul fatto che durante la discesa siano scese le mascherine di emergenza, così come dichiarato dalla compagnia aerea: «Segno che, pur non funzionando a dovere, l’impianto di pressurizzazione ha mantenuto in cabina una pressione accettabile continuando a pompare l’aria aspirata dai motori. Il pilota ha indicatori che gli segnalano perfettamente la situazione e così ha deciso che per precauzione era meglio interrompere la trasvolata dell’Atlantico e tornare a Newark».

Gianni Lanza ribadisce la sua impressione in merito al fatto che tutto fosse “sotto controllo”, anche se probabilmente “gli indicatori legati al sistema di pressurizzazione segnalavano che qualcosa non stava andando per il verso giusto e bene ha fatto il pilota ad essere prudente”. In ogni caso l’ex comandante rassicura: «Sugli aerei di oggi si tratta di circostanze rare e soprattutto affrontabili senza conseguenze per i passeggeri. Per di più l’aereo si trovava sul mare e quindi scendere non è stato complicato. Diverso è se magari stai attraversando le Alpi».

