Aereo precipitato in Indonesia?/ “Perso contatto con Boeing 737-500 Sriwijaya Air”

Terrore a Jakarta: paura per un aereo precipitato in Indonesia. Le autorità locali ancora non hanno fornito i dettagli sulla vicenda, ma si teme il peggio. Come riportato da Sindonews, un aereo della Sriwijaya Air – un Boeing 737-500, ha perso il contatto pochi minuti dopo il decollo dalla capitale indonesiana. Il monitoraggio del volo ha mostrato la traiettoria che termina al largo della costa appena a nord di Jakarta dopo aver perso quota.

Come riportato dalla stampa locale, l’aereo è decollato dall’aeroporto di Soekarno-Hatta. In base a una primissima ricostruzione, il velivolo era destinato a Pontianak, la capitale provinciale del Kalimantan occidentale. Una distanza di 452 miglia, tempo di percorrenza previsto di 95 minuti.

AEREO PRECIPITATO IN INDONESIA? SI TEMONO VITTIME

Come dicevamo, c’è il timore che l’aereo sia precipitato in Indonesia e anche il Governo conferma che i funzionari hanno perso i contatti con il mezzo. Il Boeing 737-500 ha volato a breve distanza a nord dell’aeroporto e sopra il Mar di Giava prima che il contatto svanisse. Adita Irawati, portavoce del Ministero dei trasporti indonesiano, ha dichiarato al South China Morning Post: «A questo punto, stiamo indagando e coordinando la questione con Basarnas (l’agenzia di ricerca e soccorso, ndr) e KNKT (l’ente per la sicurezza dei trasporti, ndr). Rilasceremo ulteriori informazioni non appena ci saranno sviluppi». Il sito specializzato Airfleets.net rivela che l’aereo è stato consegnato a Continental Airlines negli Stati Uniti nel maggio del 1994. È entrato a far parte della flotta Sriwijaya Air nel 2012. Ricordiamo che la Sriwijaya Air è una compagnia che vanta una flotta di soli 737 ed attualmente opera con nove aerei: per la precisione tre aerei della serie -500, cinque -800 e uno -900.

