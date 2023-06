Aereo Putin sparito dai radar: “Ha lasciato Mosca”/ Ma Peskov smentisce: “E’ al Cremlino”

Nella giornata più difficile dell’era Putin c’è stato spazio anche per un giallo che riguarda proprio il presidente russo. Dov’era quando Prigozhin avviava la marcia su Mosca? C’è chi ha avanzato l’ipotesi di una fuga dalla capitale, soprattutto quando nel pomeriggio il sito di informazione russo Fontanka ha riportato, citando i dati del servizio Flightradar24, che due aerei governativi erano atterrati all’aeroporto di San Pietroburgo. Uno sarebbe l’aereo 96-300 PU della Rossiya SLO, usato spesso da Putin in occasione dei suoi viaggi. Ma non c’è stata alcuna conferma della presenza del leader del Cremlino a bordo. L’altro aereo sarebbe un Airbus RSD523, ma anche in questo caso non sono emerse informazioni sull’identità dei passeggeri.

In ogni caso, c’è chi alla luce di queste notizia ha avanzato l’ipotesi che Putin avesse lasciato Mosca. Lo ha fatto, ad esempio il presidente ucraino Zelensky, dichiarando in serata, poco prima che Lukashenko annunciasse l’accordo con Prigozhin: «L’uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e probabilmente si nasconde da qualche parte, senza mostrarsi. Sono sicuro che non è più a Mosca».

IL GIALLO DELL’AEREO DI PUTIN: SPARITO DAI RADAR A TVER

Il primo a smentire la partenza di Putin da Mosca è stato il suo portavoce Peskov che, nel tentativo di dimostrare che il presidente russo non aveva lasciato la capitale, ha dichiarato: «Il presidente sta lavorando normalmente al Cremlino». Pare che a Mosca sia rimasto anche il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Russia, Medvedev. In questo caso è stato il suo portavoce, Osipov, a riferirlo: «Medvedev, i suoi assistenti e la segreteria sono nei loro luoghi di lavoro e svolgono i loro compiti». A infittire il giallo un particolare.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, che però cita notizie precisando che non sono verificabili, l’aereo presidenziale sarebbe decollato dall’aeroporto di Mosca Vnukovo alle 13:16 italiane, in direzione nord-ovest, ma poi sarebbe sparito dai radar in corrispondenza della regione di Tver, quindi a 180 chilometri da Mosca, dove Putin ha la residenza Rus di Zavidovo. Infine, sui social circola uno screenshot realizzato dal sito di monitoraggio Flightradar che mostra la presunta rotta di un aereo governativo russo da Mosca a San Pietroburgo. Ma sulla presenza di Putin non ci sono né informazioni né indizi.











