Aereo ultraleggero cade e prende fuoco/ Dramma a Caposile: pilota morto sul colpo

Dramma oggi a Caposile, in provincia di Venezia, dove nel tardo pomeriggio si è verificato un gravissimo incidente mortale che ha coinvolto un aereo ultraleggero. Le notizie arrivano ancora piuttosto frammentarie ma stando a quanto reso noto da Il Gazzettino nella sua edizione online, il velivolo sarebbe precipitato nel pomeriggio odierno poco prima delle 17 nell’area compresa tra Musile e San Donà di Piave, a pochi chilometri da Jesolo. Dopo essere caduto, l’ultraleggero avrebbe anche preso fuoco. Sul posto si sono precipitati prontamente i soccorritori ed i carabinieri ma per il pilota a bordo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni sarebbe morto sul colpo dopo che il velivolo avrebbe preso fuoco.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 4 giugno (conc 22/2021)

Subito dopo il dramma sono accorsi sul posto dell’incidente anche i compagni del pilota, di cui al momento non sono state diffuse le generalità. Questi ultimi avrebbero tentato di spegnere le fiamme e tentato in modo vano di mettere in salvo la vittima, che però sarebbe già deceduta subito dopo l’impatto al suolo.

YARA GAMBIRASIO, NEGATO ACCESSO REPERTI A BOSSETTI/ Corte: "Falsa ipotesi anomalie"

AEREO ULTRALEGGERO CADE E PRENDE FUOCO: MORTO PILOTA

A confermare la morte del pilota a bordo dell’aereo ultraleggero, scrive sempre Il Gazzettino, sarebbero stati anche gli uomini dei vigili del fuoco di Jesolo. Della vittima si sa che ha 63 anni ed è di Brunico, provincia di Bolzano. Sarebbe il consulente giuslavorista e vicepresidente dell’hockey club Val Pusteria. L’ultraleggero è caduto a un centinaio di metri dall’aviosuperficie di Caposile che dispone di una pista lunga 450 metri in erba e sei hangar per i velivoli. Qui sarebbe anche operativa una scuola di volo gestita dal locale Club Volo Papere Vagabonde. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco da San Donà di Piave e da Mestre con l’elicottero e hanno spento l’incendio. I soccorritori che hanno tentato di rianimare il 63enne, invece, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora da accertare le cause che avrebbero portato al gravissimo incidente. Come aggiunge Rainews, l’aereo ultraleggero sarebbe precipitato in fase di manovra prendendo fuoco nell’impatto col terreno e causando la morte del pilota. Il mezzo sarebbe caduto in un campo dietro una abitazione privata.

LEGGI ANCHE:

Migranti, Germania contro redistribuzione/ "Sbarchi? Italia può affrontarli da sola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA