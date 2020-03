Aeroporti chiusi, verso decreto Ministero dei Trasporti/ Coronavirus, quali aperti?

È in arrivo un decreto del Ministero dei Trasporti in scia all’emergenza Coronavirus. Lo anticipa l’Ansa, secondo cui riguarderebbe diversi scali e aeroporti in tutto il territorio nazionale. Infatti è sempre più probabile la chiusura dell’aeroporto di Linate per effetto delle ultime restrizioni introdotte dal Governo per contenere la diffusione dell’epidemia. Invece Aeroporti di Roma ha annunciato di aver predisposto un piano di ridimensionamento dell’operatività dei terminal passeggeri di Ciampino e Fiumicino. Una decisione che si è resa necessaria, spiegano, per le molteplici cancellazioni di voli da e per l’Italia che sono state annunciate da molte compagnie aeree che operano normalmente sui due scali capitolini. E dunque a partire dal 17 marzo nell’aeroporto Leonardo da Vinci verrà chiuso il Terminal 1 in via temporanea. Le operazioni di check in, i controlli di sicurezza e la riconsegna dei bagagli verranno effettuate al Terminal 3, che invece resta operativo. Invece da sabato 17 verrà chiuso il terminal per i passeggeri dell’aeroporto di Ciampino.

AEROPORTI CHIUSI, LA LISTA DI QUELLI CHE DOVREBBERO RESTARE APERTI

Resteranno invariate invece le attività di aviazione generale, degli enti di Stato e l’aviazione cargo. Inoltre, le piste di volo dei due scali resteranno pienamente agibili e non subiranno variazioni operative. Non appena sarà superata l’attuale fase di emergenza, i terminal passeggeri degli aeroporti di Roma riprenderanno ad operare regolarmente. Secondo quanto riportato da Askanews, al vaglio del ministro Paola De Micheli c’è anche la proposta di chiusura degli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Verona, Firenze, Reggio Calabria e Brindisi. La richiesta è dell’Ente nazionale di aviazione civile, sollecitato dai gestori degli scali che hanno registrato un drastico calo di passeggeri e traffico merci per l’emergenza Coronavirus. L’Enac ha proposto al ministro «uno scenario infrastrutturale aeroportuale minimo» in grado di «garantire la mobilità del trasporto aereo all’interno del territorio nazionale». Sarebbero garantiti i collegamenti con le isole e resterebbero aperti gli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera.

