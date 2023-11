Aeroporto di Amburgo, uomo armato entra con l’auto sulla rampa/ Dentro almeno un bimbo in ostaggio

Un uomo armato ha fatto irruzione nell’aeroporto di Amburgo, entrando con veicolo guidato nel perimetro dello scalo, sfondando un cancello. Come spiega l’agenzia Dpa citando un portavoce della polizia, l’irruzione “è avvenuta verso le 20 e l’uomo ha sparato due volte in aria e lanciato due molotov esplose senza però causare danni”. Nell’auto ci sarebbe almeno un bambino: la moglie dell’uomo aveva precedentemente contattato la polizia denunciando possibili sottrazioni di minore. L’aeroporto è stato evacuato per sicurezza, come accaduto il mese scorso, a causa di una minaccia di attentato su un volo proveniente da Teheran.

L’assalitore, come spiega TgCom24, si è barricato all’interno della vettura parcheggiata davanti al terminal dell’aviazione generale, tenendo in ostaggio almeno un bambino a bordo. Per la polizia si tratta di un chiaro caso di dramma familiare. I testimoni avrebbero sentito l’uomo sparare diversi colpi dall’interno dell’auto. L’uomo avrebbe inoltre appiccato diversi roghi nell’area dell’aeroporto.

Aeroporto di Amburgo, uomo fa irruzione in pista e spara due volte

L’uomo sarebbe arrivato davanti al Terminal 1 dell’aeroporto Helmut Schmidt di Amburgo a bordo di una Audi senza targa. Successivamente si sarebbe allontanato a tutta velocità, sfondando con l’auto una barriera di sicurezza al cancello nord, entrando nel piazzale dell’area terminal dell’aviazione. Il traffico aereo è stato sospeso. Sul posto sono arrivate forze di polizia ed elicotteri insieme alle forze swat. Tutti i terminal sono stati evacuati e gli aerei fermati in pista. L’auto dell’uomo si troverebbe sotto un aereo fortunatamente vuoto.

“Attualmente c’è una grande operazione di polizia sulla pista all’aeroporto di Amburgo” ha scritto la polizia tedesca su X. “Siamo sul posto con un grande contingente di servizi di emergenza” ha aggiunto. La polizia ha poi spiegato che decolli e atterraggi “non sono possibili al momento a causa di un’operazione di polizia”. Secondo la Bild, nel veicolo potrebbero esserci fino a due bambini: la madre aveva avvisato la polizia di un possibile rapimento poco prima dell’incidente.











