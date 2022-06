Aeroporto Londra invaso da bagagli smarriti/ Video, Heathrow nel caos: guasto tecnico

L’aeroporto di Heathrow, a Londra, è stato letteralmente sommerso dai bagagli e dalle valigie dei passeggeri. Sembra una scena da film, in realtà è successo veramente e, la data dell’accaduto, per i più scaramantici non è affatto casuale: venerdì 17, giorno “sfortunato” secondo le credenze legate all’eptacaidecafobia. Al di là di questi aspetti legati alla presunta cattiva sorte, il disservizio presso l’aeroporto di Heathrow è legato a un guasto tecnico che ha colpito il sistema di riconsegna dei bagagli ai viaggiatori. Ergo, essendo stata impossibile la restituzione delle valigie, si possono considerare temporaneamente “smarrite”, in quanto non sono tornate tra le braccia dei loro proprietari e chissà quando questo potrà effettivamente avvenire.

Una montagna di bagagli è stata accumulata presso il terminal 2 di Heathrow, scatenando le animate proteste dei viaggiatori, che ora sono in attesa di recuperare i loro effetti personali e alcuni di loro si sono imbarcati senza potere recuperare le valigie.

BAGAGLI SMARRITI AL TERMINAL 2 DELL’AEROPORTO DI HEATHROW: FOTO E VIDEO DIVENTANO VIRALI

Le foto e i video del disguido connesso ai bagagli sono state pubblicate online sui social media e sono diventate rapidamente virali. Non va dimenticato che in queste settimane gli aeroporti europei, fra cui quelli di Heathrow, sono alle prese con la carenza di personale e con le centinaia di voli cancellati negli ultimi mesi.

Il caos a Heathrow sembra essere archiviato, tanto che lo stesso aeroporto ha fatto sapere che la problematica dei bagagli è del tutto rientrata. Fra i numerosi post che sono stati divulgati in rete vi è quello di Stuart Dempster, che, di ritorno da un viaggio, ha twittato ironicamente: “Bentornati in Gran Bretagna!”.

Just been through. Oh what fun! pic.twitter.com/Hgrik6eMp8 — Darren Wilson (@dkwilso) June 18, 2022

