All'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, tutti i voli sono stasi sospesi per 2 ore a causa di un uomo che è morto risucchiato dal motore di un aereo

Dramma avvenuto stamane all’aeroporto di Bergamo, Orio al Serio, dove una persona è morta, risucchiata da un motore di un aereo. Su X.com è stato pubblicato un video, che trovate qui sotto, circa quelli che sembrerebbero essere gli attimi susseguenti la drammatica morte di un uomo, che avrebbe perso la vita a causa di un’azione avventata.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, infatti, la vittima avrebbe fatto irruzione sulla pista di atterraggio, correndo contro l’aereo che era già in fase di rullaggio, non è ben chiaro se per un’azione dimostrativa di qualche tipo o semplicemente perchè era in ritardo e stava comunque tentando di prendere il volo. La cosa certa è che i motori degli aerei sono potentissimi, ed è assolutamente vietato camminare vicino a un velivolo in volo in fase di atterraggio e/o decollo: per il poveretto non c’è stato scapo.

AEROPORTO ORIO AL SERIO, UOMO RISUCCHIATO DA MOTORE: INDAGINE IN CORSO

Restano comunque ancora diversi i punti interrogativi, a cominciare da capire se si tratti di un passeggero o di un dipendente dello scalo, specifica sempre il Corriere della Sera, mentre è certo che l’aereo coinvolto nel fattaccio di Orio al Serio fosse un Airbus A319 di Volotea che era destinato alla Spagna, precisamente all’aeroporto delle Asturie. Era proprio in fase di partenza, attorno alle ore 10:20 di oggi, quando è arrivato quest’uomo non meglio identificato che ha perso la vita in una maniera orribile.

Orio al Serio ha fatto sapere di aver sospeso tutti i voli in attesa che eventualmente si faccia chiarezza sull’accaduto, nel rispetto anche della vittima, per poi riaprire le piste attorno alle ore 12:00, quindi circa due ore dopo. Sulla vicenda è stata aperta ovviamente una indagine, attendiamo novità nelle prossime ore, nel frattempo qui sotto trovate il video di cui vi parlavamo più sopra.