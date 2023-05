Aerosmith, annunciato il tour d’addio/ Joe Perry: “E’ giunto il momento…”

Gli Aerosmith, gloriosa band rock americana, sono pronti ad appendere il microfono al chiodo. Un ultimo ballo, un ultimo tour, poi la stessa si ritirerà dalle scene. Ad annunciare l’addio è stato lo stesso gruppo che ha spiegato che andrà in tournée per l’ultima volta per celebrare la loro lunga (più di 50 anni) e prestigiosa carriera. Nel dettaglio, nella giornata di ieri, uno maggio 2023, sono state annunciate le nuove date dal tour chiamato “Peace out”, che partirà dalla fine della prossima estate, precisamente dal 2 settembre in quel di Philadelphia, negli Stati Uniti.

Bestemmia al Concertone Primo Maggio/ Choc in diretta: "Fateci uscì Geolier porc*...”

In totale saranno 40 date, fra cui anche la tappa nella città natale degli Aerosmith, Boston, tra l’altro il 31 dicembre, alla viglia di Capodanno. L’ultimo show si terrà invece in Canada, di preciso a Montreal, il 26 gennaio 2024, dopo di che sarà addio. Bisognerà capire se si tratterà di un ritiro dalle scene definitivo, nel senso che gli Aerosmith non si esibiranno più live e non produrranno più musica, o semplicemente solo dai concerti, ma in ogni caso lo scopriremo prossimamente.

DIRETTA CONCERTO PRIMO MAGGIO ROMA 2023/ Rocco Hunt in chiusura dell'evento

AEROSMITH, TOUR D’ADDIO: “OCCASIONE PER CELEBRARE I 50 ANNI”

“Penso che sia giunto il momento”, sono le parole di Joe Perry, noto chitarrista degli Aerosmith, sottolineando che la band, “con il frontman Steven Tyler, il bassista Tom Hamilton, il batterista Joey Kramer e il chitarrista Brad Whitford, ha imparato dalla messa in scena e dalla produzione dei loro recenti spettacoli a Las Vegas”, così come si legge su Repubblica. Non va dimenticato che i componenti del gruppo hanno più di 70 anni, a cominciare da Steven Tyler, che di anni ne ha ben 75 e risulta essere il più anziano dei “ragazzacci” rocker.

Diretta concerto primo maggio Taranto 2023 streaming/ Evento interrotto per pioggia: le esibizioni saltate

“È una specie di occasione per celebrare i 50 anni che siamo stati qui – ha aggiunto ancora il chitarrista – non sai mai per quanto tempo tutti saranno in salute per farlo. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo fatto un vero tour. Abbiamo fatto quella corsa a Las Vegas, il che è stato grandioso. È stato divertente, ma siamo un po’ ansiosi di tornare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA