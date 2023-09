Aerosmith, Steven Tyler sospende il tour d’addio/ “Emorragia alle corde vocali, severi ordini dal medico”

Aerosmith, Steven Tyler posticipa le date del tour: infortunio alle corde vocali

Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, ha subito un infortunio alle corde vocali durante una sua performance dal vivo. Il medico ha costretto il cantante rock al riposo per 30 giorni, dunque, sono rimandate alcune date del tour d’addio della band, Peace Out.

Ivan Stortini è morto, ex rapper dei Flaminio Maphia/ "Fai un buon Viaggio Fraté R.I.P. PUSHA"

“Mi spezza il cuore dirvi che ho ricevuto severi ordini dal medico di non cantare per i prossimi trenta giorni. Ho subito danni alle corde vocali durante lo spettacolo di sabato che hanno portato a una successiva emorragia. Dovremo posticipare alcune date per poter tornare e darvi la prestazione che meritate” ha scritto il frontman sui social. Le nuove tappe previste sono: il 29 gennaio a Detroit; 14 febbraio a Chicago; 17 febbraio a Washington DC, 21 febbraio a Toronto; Il 26 febbraio a Raleigh, nella Carolina del Nord e il 29 febbraio a Cleveland.

Baby Gang torna ad esibirsi al concerto di Lazza dopo l'arresto/ "Esigenze di lavoro giustificate"

Aerosmith, Joe Perry annuncia l’addio: “E’ arrivato il momento”

Joe Perry, noto chitarrista degli Aerosmith, ha annunciato l’addio della band con un tour speciale, Peace Out, composto da 40 tappe: “Penso che sia giunto il momento. Con il frontman Steven Tyler, il bassista Tom Hamilton, il batterista Joey Kramer e il chitarrista Brad Whitford, ha imparato dalla messa in scena e dalla produzione dei loro recenti spettacoli a Las Vegas” ha svelato l’artista a Repubblica.

“È una specie di occasione per celebrare i 50 anni che siamo stati qui – ha aggiunto ancora il chitarrista – non sai mai per quanto tempo tutti saranno in salute per farlo. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo fatto un vero tour. Abbiamo fatto quella corsa a Las Vegas, il che è stato grandioso. È stato divertente, ma siamo un po’ ansiosi di tornare“.

Britney Spears: "Quante volte siete stati ingannati da chi amavate?"/ L'accusa all'ex marito, Sam Asghari

© RIPRODUZIONE RISERVATA