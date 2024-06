Aesthetic Franco sparito dai social: “Impossibile contattarlo”/ Il chirurgo estetico al centro di inchieste

Chi è Aestetich Franco, chirurgo estetico diventato famosissimo sui social, tanto da ottenere uno straordinario successo in pochissimi anni? A tracciare il suo profilo è Antonio Loconte, giornalista di Quinto Potere, che a “Zona Bianca” racconta: “È molto pieno di sé, è un adone. Ha sfruttato la sua bella presenza, con il suo mandibolone e i suoi 32 denti bianchissimi e sempre sorridenti”. La mamma è Paola Mitrake, conosciuta come Haiducii, cantante romena arrivata in Italia a vent’anni per cercare successo nel mondo della musica.

La giornalista di “Zona Bianca” spiega: “Abbiamo provato a cercare Franco sul sito dell’Ordine dei Medici: si è laureato nel 2019 in Romania e nel 2020 è stato abilitato all’esercito della professione nell’albo provinciale dei medici di Bari, senza nessuna specializzazione”. Il suo primo studio fu a Bari: lì faceva inizialmente filler vari, a naso, bocca, zigomi e così via. Da lì, però, ben presto si è spostato anche su altre città d’Italia, come Milano e Roma, e ha cominciato a fare interventi come addominoplastiche e liposculture, pur non avendo alcuna specializzazione. Eppure lui, sui social, è il primo che invitava i pazienti a recarsi da gente esperta. “Tutti lo hanno conosciuto su Instagram”, spiega ancora, Antonio Loconte, sottolineando la sua enorme capacità con i social.

Che fine ha fatto Aestetich Franco

Varie inchieste giornalistiche, negli ultimi tempi, hanno messo in discussione l’operato e la professionalità di Aestetich Franco, grazie alle testimonianze di decine di pazienti che dopo essere finiti sotto le mani del medico hanno avuto problemi: ne ha parlato, recentemente, anche Le Iene. Il fantomatico chirurgo è inoltre sparito dai social e non è possibile chiamarlo: non sembra essere raggiungibile e la sua carriera raggiante, cominciata prestissimo e arrivata allo stesso modo molto presto al successo anche grazie ai social network, sembra già terminata in anticipo.











