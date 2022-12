Afasia di Bruce Willis: come sta/ Una fonte rivela: “Non parla e non capisce più”

Afasia di Bruce Willis: come sta l’attore?

La famiglia di Bruce Willis è tornata a parlare recentemente dell’afasia che affligge il celebre attore hollywoodiano, dando dei nuovi aggiornamenti sulla sua condizione di salute. L’attore, che attualmente ha 67 anni, si era ritirato ad inizio marzo di quest’anno dalla scena attoriale, adducendo proprio alla malattia che lo affligge e che, in generale, porta ad un costante peggioramento delle capacità di linguaggio e comprensione dello stesso.

Alice Neri/ I dubbi del marito: “Tante persone non dicono tutto quello che sanno”

Una fonte che sembra essere vicina alla famiglia di Bruce Willis ha rivelato al sito RadarOnline come l’attore e i suoi cari stiano affrontando l’afasia. “Sanno che non sarà in giro per sempre”, spiega la fonte, “e stanno approfittando di ogni singolo momento che hanno a disposizione”. “Bruce”, ha rivelato, “non riesce più a parlare molto, e non sembra capire completamente quello che dicono gli altri”. In questa situaizone, dunque, spiega ancora la fonte, “Emma (Heming, sua moglie, ndr.) è stata la sua voce e la sua comunicatrice”. “Ci sono giorni in cui vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e lontani tra loro, sembra che stia scivolando sempre più lontano e questo spezza il cuore”, ha continuato a spiegare la fonte anonima.

Francia, due calciatori squalificati per 46 anni/ Gomitata e testata all'arbitro

Bruce Willis: l’afasia e la vicinanza con la ex Demi Moore

Insomma, la fonte anonima sembra aver confermato un generale peggioramento dell’afasia di Bruce Willis, che non sarebbe più praticamente in grado di parlare e faticherebbe sempre più a comprendere le persone attorno a lui. I familiari, dal conto loro, rivela la fonte, “tutto quello che possono fare è dirgli che lo amano e pregare per un miracolo natalizio“, rimanendo sempre forti nonostante il dolore che provano

Le figlie di Bruce Willis, rivela ancora la fonte che ha parlato dell’afasia, “non possono immaginare il Natale senza Bruce. È stato doloroso vederlo deteriorarsi e ai figli grandi manca il vecchio papà, quello che prendeva in giro i loro fidanzati e dava loro consigli non richiesti”. Ed in questa particolare, e dolorosa, situazione, l’attore di Die Hard sembra anche aver ritrovato una sorta di rapporto con la ex moglie Demi Moore, che sotto la spinta di Emma Heming ha portato i figli al capezzale dell’attore (Rumer, Scout e Tallulah con la Moore, mentre con Emma ha avuto Mabel ed Evelyn) per trascorrere le festività assieme, “amava le tradizioni familiari, sono sempre stato un momento speciale e continueranno”.

Renato Vallanzasca/ Prima denuncia a 15 anni, storia di un uomo "ancora intemperante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA