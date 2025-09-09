Afef Jnifen, la modella tunisina ha annunciato di aver divorziato dal suo quarto marito, Alessandro Del Bono, sposato nel 2021

È terminato anche il quarto matrimonio di Afef Jnifen, modella di origine tunisina ormai da ua vita in Italia. La modella, nonché giornalista, è arrivata in Italia da giovanissima dopo aver cominciato la sua carriera a Parigi come indossatrice, per poi collaborare con numerosi brand di alta moda. Splendida con i suoi ricci castani e il suo sorriso mediterraneo, Afef Jnifen ha sempre fatto girare la testa agli uomini, tanto che ha avuto ben quattro matrimoni. L’ultimo, quello appena terminato, è stato con Alessandro Del Bono, manager in ambito farmaceutico, tra i più importanti in Italia.

Alessandro aveva chiesto la mano di Afef Jnifen a Positano, nel 2019: due anni più tardi i due sono convolati a nozze a Saint Tropez. Il matrimonio tra la modella tunisina e l’imprenditore era arrivato dopo il divorzio dal suo terzo marito, Marco Tronchetti Provera, con il quale però Afef era stata a lungo. In seguito alla fine del suo terzo matrimonio, Afef aveva conosciuto proprio Alessandro: i due si sono innamorati e hanno deciso qualche tempo dopo di sposarsi. Probabilmente la conduttrice classe 1963 sperava che quel rapporto con Alessandro Del Bono durasse per sempre e che fosse l’amore definitivo della sua vita: purtroppo così non è stato.

Afef Jnifen divorzia da Alessandro Del Bono: “Strade separate”

Sono stati quattro i matrimoni nella vita di Afef Jnifen. La conduttrice si è sposata per la prima volta da giovanissima, convolando a nozze con un ragazzo nel suo Paese di origine. Poi, nel 1990 sono arrivate le nozze con Marco Squatriti: con il suo secondo marito, ha messo al mondo il figlio Sammy. Dopo di che, alla fine degli anni novanta, la modella ha conosciuto Marco Tronchetti Provera: i due sono sti fidanzati per due anni e nel 2001 si sono detti “sì” a Portofino. Un matrimonio durato per 17 anni, fino a quanto nel 2018 i due hanno deciso di prendere strade diverse. E in quel momento è arrivato Alessandro.

Proprio nell’annunciare la rottura con Alessandro, la modella e giornalista ha scritto sui social: “Io e Alessandro abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari”. Un addio sul quale i due hanno dunque riflettuto a fondo, decidendo di prendere strade differenti.