Afef Jnifen e Alessandro del Bono si sono sposati/ Quarto matrimonio per la modella

Afef Jnifen si è sposata per la quarta volta. L’ex moglie di Marco Tronchetti Provera ha detto sì all’imprenditore milanese Alessandro del Bono in Costa Azzurra, per la precisione a Saint Tropez. Il matrimonio è stato annunciato via Instagram, un’eccezione per la coppia visto che sono sempre attenti a non condividere nulla della loro vita privata. Afef ha pubblicato una sola foto in cui compare in abito bianco sfoggiando un sorriso immenso con l’uomo pronto ad abbracciarla. «Noi. L’ho fatto ridere», la didascalia della foto. Ma la coppia non ha fornito alcun dettaglio sulla cerimonia. I due si sono conosciuti una volta esaurito il matrimonio con Marco Tronchetti Provera, con cui è stata legata per 17 anni.

Le prime voci sulle nozze tra Afef Jnifen e Alessandro del Bono sono circolate nell’estate del 2019, quando i giornali di gossip hanno parlato di un anello di diamanti in regalo, anticipo delle nozze con il manager nel campo della farmaceutica che sono state celebrate ieri.

GLI ALTRI TRE MATRIMONI DI AFEF JNIFEN

Quello di ieri è il quarto sì di Afef Jninen. Il primo lo ha detto prima di iniziare la carriera di modella. Ancora giovanissima, sposò un vicino di casa come segno di ribellione alla rigida educazione dei genitori. La modella si è sposata per la seconda volta a 27 anni. Era il 1990 e si celebrarono le nozze con l’avvocato Marco Squattrini da cui Afef ha avuto anche un figlio, Sammy. A causa anche dello scandalo Safim-Italsanità, il rapporto tra i due andò in crisi e quindi alla fine degli anni ’90 si separarono. Alla fine degli anni ’90 conobbe l’imprenditore Marco Tronchetti Provera.

Erano gli anni in cui Afef lavorava in televisione: partecipava, ad esempio, come ospite fissa al Maurizio Costanzo Show tra il 1996 e il 1997, mentre nel ’99 conduceva il rotocalco di Mediaset “Nonsolomoda”. In quest’occasione conobbe appunto l’imprenditore, che sposò nel 2001 e da cui si è separata consensualmente nel 2018 dopo una lunga storia d’amore.

