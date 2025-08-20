Afef Jnifen e suo marito Alessandro Del Bono si godono le bellezze naturali delle Eolie: uno ‘schiaffo’ alle voci di crisi delle ultime settimane.

Una vacanza come ristoro perfetto, non solo fisiologico ma anche sentimentale; la presunta crisi tra Afef Jnifen e Alessandro Del Bono sembra dissipata dagli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Chi, per buona pace delle ultime chiacchiere di gossip. La coppia era finita al centro della cronaca rosa proprio negli ultimi giorni e, secondo le voci, sembravano essere nel pieno di frizioni di coppia non da poco. Crisi o no, le placide giornate con le Eolie a fare da cornice sembrano smentire con fermezza la presunta crisi paventata negli ultimi giorni.

Complicità e spensieratezza in compagnia di amici, momenti di relax tra tuffi in mare e giro in barca; tutto sembra tranne che ci sia una forte crisi tra Afef Jnifen e il marito Alessandro Del Bono. Come anticipato, gli scatti del settimanale Chi hanno immortalato l’ex modella e l’imprenditore nel pieno delle loro vacanze nelle isole Eolie e quanto si evince è una serenità generale impreziosita dalla location estiva mozzafiato.

Afef Jnifen e il marito Alessandro Del Bono: altro che crisi!

Crisi superata per Afef Jnifen e il marito Alessandro Del Bono? Sembrerebbe di sì, ammesso che effettivamente le nubi di un addio fossero realmente incombenti sull’ex modella e sull’imprenditore. Tra Lipari e Salina, la coppia si gode la calura estiva in una location suggestiva; un modo indiretto ma inequivocabile per smentire e rispedire al mittente le voci delle ultime settimane che, insistenti, ipotizzavano non solo una forte crisi tra i due coniugi ma anche la possibilità che potessero lasciarsi da un momento all’altro.