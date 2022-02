Affanno, da cosa dipende?/ Sintomi e cause: cuore, polmoni oppure…

Da cosa dipende l’affanno? Un quesito che spesso ci si pone e al quale si è provato a dare una risposta a “Buongiorno Benessere”, trasmissione di Rai Uno condotta da Vira Carbone. Tre esperti hanno tentato di fare chiarezza. In primis, il professor Francesco Musumeci, direttore di Cardiochirurgia all’ospedale “San Camillo Forlanini” di Roma, ha spiegato: “Il cuore funziona da pompa e dà nutrizione e ossigeno. Una disfunzione determina la presenza d’affanno. Quali sono le malattie possibili? Problemi alle valvole cardiache, restringimento valvolare, miocarditi, infarto passivo che ha distrutto parte del cuore, malattia coronarica con restringimento delle coronarie”.

Nuovo monoclonale contro variante Omicron/ Via libera Usa: "Per casi lievi/moderati"

Il professor Carlo Vancheri, presidente della società italiana di Pneumologia, ha aggiunto che non ci possono essere solo problematiche cardiache a determinare questa criticità: “La fame o il respiro corto sono il sintomo principale attraverso cui le patologie respiratorie si manifestano, soprattutto se severe. Si va dall’asma bronchiale alla bronchite cronica, all’enfisema, alle fibrosi del polmone, ai tumori e alle malattie della pleura”.

Nicola Magrini: “Quarta dose non ci sarà, si a richiamo annuale”/ “Novavax in arrivo”

AFFANNO, DA COSA DIPENDE? ATTENZIONE A FERRO E VITAMINE

Sara Farnetti, specialista in medicina interna, a “Buongiorno Benessere” ha asserito che l’affanno può essere legato anche a carenza di ferro, che determina anemia, con i globuli rossi che non riescono a portare ossigeno agli organi. Anche mancanze vitaminiche o copiose perdite di minerali, ad esempio attraverso la diarrea, possono provocare affanno.

Nell’asma, ad esempio, l’insorgenza dell’affanno è acuta e si manifesta nell’arco di poche ore o alcuni minuti, esattamente come per l’esposizione al polline. Quando invece si avverte una sensazione di “cuore in gola”, significa che “esso può andare improvvisamente incontro a fibrillazioni atriali, con riduzione della funzione contrattile dell’organo”. Persino chi soffre di reflusso può avere l’affanno, in quanto l’acido viene aspirato e può dare reazioni. In ogni caso, è importante sempre consultare il medico di famiglia in questi momenti.

Covid, "La pandemia non è finita"/ Allarme Ecdc: "Omicron non sarà ultima variante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA