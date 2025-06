Maria De Filippi è una donna di grande successo, i suoi programmi sono una vera e propria miniera d’oro, anche per Mediaset

Si conclude un’annata più che favorevole per Maria De Filippi che con la sua Fascino, società di produzione di tutti i suoi programmi televisivi, ha registrato numeri notevoli. Cosa che fa piacere anche a Pier Silvio Berlusconi, non tutti sanno infatti, che Mediaset detiene il 50 % della proprietà dell’azienda.

Introiti stellari per la conduttrice che si consacra ancora la regina degli ascolti televisivi, non è un caso che è ritenuta essere una delle donne più di successo della televisione italiana. Non solo conduttrice, ma anche in questo caso imprenditrice dotata di notevole acume quando si parla di tv e di tutti i format che possono avere successo.

Maria De Filippi e i guadagni stellari con i suoi programmi

Secondo Italia Oggi la Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi e Mediaset, ha avuto un aumento degli incassi notevole rispetto al 2023. Non solo, per la conduttrice si chiude un anno che dal punto di vista degli ascolti è stato letteralmente sbalorditivo.

Ricavi e utili record del 2024 sarebbero dovuti nello specifico alla doppia edizione di Temptation Island, che è andata in onda con l’edizione abituale in estate e con una doppia edizione in autunno e This is me, spin off dedicato ad Amici, condotto da Silvia Toffanin. Queste novità avrebbero consacrato ulteriormente i successi della Fascino e dunque della De Filippi, cosa che farà piacere anche a Pier Silvio Berlusconi, proprietario del 50% della casa di produzione.

E a parlare sono i numeri, quelli che registrano i programmi di Maria De Filippi, che in prima serata quando è presente registra la media del 25,3% di share. La Fascino ha chiuso un anno, quello del 2024, con un valore di produzione di 75,7 milioni di euro, contro i 66,1 milioni del 2023. Un aumento importante che ha fatto crescere il patrimonio netto a 44,2 milioni di euro e l’utile a 10,8 milioni di euro. La maggior parte degli introiti deriva dai programmi televisivi e, infatti, l’aumento rispetto al 2023 si deve all’ingresso di due novità: la duplice edizione di Temptation Island e This is me, c’è poi il merchandising e il sito Witty Tv, piattaforma su cui poter rivedere tutte le puntate dei programmi legati a Maria De Filippi.

Un successo strepitoso che consacra ancora una volta Maria De Filippi la regina della televisione, al punto che da tempo si vocifera che Pier Silvio Berlusconi vorrebbe darle un ruolo dirigenziale in Mediaset. Al momento, però, la conduttrice pare voler restare davanti alla telecamere, anche perché la cosa – a quanto pare – “frutta” parecchio sia a lei che all’ad dell’azienda del Biscione. Del resto i suoi programmi senza di lei sarebbero inimmaginabili.