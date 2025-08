Affari Tuoi potrebbe anticipare il suo ritorno in tv per contrastare il clamoroso successo de La Ruota della Fortuna? L'indiscrezione bomba di Bubinoblog

Affari Tuoi anticipa per contrastare La Ruota della Fortuna?

Mai come quest’estate il palinsesto Mediaset è stato profondamente rivoluzionato, non solo nella fascia pomeridiana ma soprattutto in quella dell’access prime time, tradizionalmente destinata a Paperissima Sprint. La mossa di piazzare la nuova edizione de La Ruota della Fortuna subito dopo il TG5 delle 20.00 sta dando i suoi frutti: il game show di Gerry Scotti sta ottenendo un successo clamoroso e il programma proseguirà sino a novembre, quando tornerà poi Striscia la Notizia.

Anche la Rai sembra essersi accorta dello “strapotere” della Ruota che, di serata in serata, vince la sfida degli ascolti nella sua fascia oraria contro lo storico Techetechetè di Rai 1. E così, per contrastare il grande successo del game show, i vertici di Viale Mazzini starebbero valutando l’ipotesi di anticipare il ritorno in tv di Affari tuoi.

L’indiscrezione è stata rivelata dal portale Bubinoblog, secondo cui il gioco dei pacchi guidato da Stefano De Martino potrebbe tornare prima del previsto, addirittura una settimana prima, e dunque non sarebbe più in partenza dal prossimo 7 settembre.

Rivoluzione palinsesti: le preoccupazioni Rai e le tattiche Mediaset

Ma la rivoluzione sul piccolo schermo non finisce qui perché la Rai, oltre che per la fascia dell’access, sarebbe preoccupata anche per quella pomeridiana. Il daytime estivo fatica e non poco contro l’agguerrita concorrenza di Canale 5, che ha riempito il suo palinsesto nel segno delle soap, dall’intramontabile Beautiful alle innumerevoli soap made in Turchia che stanno riscuotendo ampio successo di pubblico e ascolti: arriveranno delle contromisure per contrastare l’avanzata delle dizi turche?

Ipotetica rivoluzione anche in casa Mediaset, ma a partire da settembre. Era già stata infatti ventilata l’ipotesi di un possibile accorciamento della nuova edizione di Pomeriggio 5, con il debutto di Gianluigi Nuzzi alla conduzione e con un piazzamento di palinsesto inedito: non più prima del quiz del preserale, ma tra una soap e l’altra.

Ipotesi che sembrerebbe confermata ancora da Bubinoblog, secondo cui Pomeriggio 5 potrebbe ridurre la durata e andare in onda tra due soap, permettendo così ad una delle dizi turche (grazie al loro crescente successo) di fare da perfetto traino al game show della fascia preserale.