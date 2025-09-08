Bruno Vespa si fa da parte per Stefano De Martino: ecco quando inizierà "Cinque Minuti" su Rai 1

Cambio di programma in Rai: Cinque Minuti con Bruno Vespa partirà più oggi, 8 settembre, come previsto, ma slitterà al 29 settembre 2025. Una scelta dovuta ad una strategia precisa: lasciare più spazio al nuovo conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, per permettergli di riprendersi il “primato” dell’access prime time contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Dopo le ripetute sconfitte contro il game show di Canale 5, la Rai ha deciso di concedere più tempo al pubblico per riavvicinarsi alla trasmissione, rinviando così il ritorno della striscia di Vespa.

Dunque, Vespa verrà momentaneamente “messo da parte” per consentire a De Martino di testare il campo senza il traino del suo programma. A confermarlo è stato lo stesso giornalista, spiegando che la Rai ha chiesto tempo per dare respiro al nuovo access: “Serve per consentire a Stefano di verificare meglio la reazione del pubblico. È un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni”. Insomma, Bruno ha avuto solo parole di sostegno, senza scatenare polemiche, mostrando un atteggiamento di fair play verso il collega più giovane.

La tattica della Rai per risollevare Affari Tuoi: c’entra Bruno Vespa

Stefano De Martino si è trovato subito a fare i conti con la nuova Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che al debutto ha conquistato ascolti altissimi, mettendo in difficoltà il game show di Rai1. Per questo, si è scelto di lasciare qualche settimana di campo libero a De Martino, senza la striscia di Vespa, per capire se il programma può recuperare terreno e conquistare il pubblico. Ad ogni modo, Vespa non ha fatto polemiche, bensì si è mostrato aperto nel poter dare una mano al collega e ha accolto lo slittamento come una scelta di squadra. Dunque, Cinque Minuti arriverà solo dal 29 settembre, mentre Affari Tuoi dovrà subito dimostrare di poter reggere la concorrenza.