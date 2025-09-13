Affari Tuoi cambia lo studio dopo le critiche dei telespettatori: "Volevano affossare questo programma"

Altri cambiamenti per Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è senza tregua e dalle parti di Viale Mazzini hanno deciso ancora una volta di rivedere i piani, cambiando la terra da sotto i piedi del conduttore campano. Dopo una pioggia di critiche i vertici Rai hanno deciso di intervenire per ridare un po’ di volume allo studio che da inizio settembre sta ospitando la trasmissione e i vari giocatori e pacchisti, che si alternano ogni sera.

Lo studio durante i primi giorni era apparso molto cupo, scuro, a tratti tenebroso, questione che aveva fato scattare i commenti negativi del pubblico: “Un centro smistamento pacchi, ci sono pacchi da spedire, buste delle lettere, un grande centro di smistamento dove viaggiano i nostri pacchi, alcuni fortunati e alcuni meno“. Commenti che sembrano essere stati notati dalle parti di Viale Mazzini, da qui è nata la decisione di intervenire e rivedere lo studio. Adesso appare decisamente più luminoso, con un Led centrale e un ritmo differente.

Affari Tuoi cambia ancora: gli ascolti non migliorano

Intanto la sfida Auditel continua a finire nelle mani di Mediaset e de La ruota della fortuna. Dalle parti di Canale Cinque infatti continuano a sorridere al programma di Gerry Scotti, che dopo una grande estate sta vivendo una nuova fase felice, questa volta contro un vero avversario, capace di dominare la concorrenza negli ultimi due anni, prima con Amadeus al timone, poi con il nuovo arrivato Stefano De Martino.

La Ruota della Fortuna ha interessato 4.289.000 spettatori (24.7%). Cala invece il gioco dei pacchi con De Martino al timone: ieri sera 12 settembre 2025 gli ascoltatori sono stati 3.657.000 spettatori (21.1%).

