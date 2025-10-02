Affari Tuoi, Francesca vince 300 mila euro: "Partita di grande coraggio"

Colpo grosso ad Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino regala un grande colpo di scena nella serata odierna con una vittoria da 300mila euro. Il capolavoro di coraggio è stato portato avanti da Francesca della Calabria, riuscita a vincere il premio massimo dopo aver rifiutato una ricca offerta da 200mila euro. Un’impresa destinata a restare negli annali del gioco dei pacchi, e che ha visto anche uno Stefano De Martino incredulo premiare i concorrenti di serata, riusciti a incassare l’assegno massimo nel format di Rai1.

Al gran finale la concorrente si è ritrovata a giocare con cento mila euro da una parte e il maxi pacco dall’altra, dopo aver rifiutato 75 mila poi il Dottore ha rincarato la dose, provando a mettere sul piatto 200mila euro, una cifra davvero impressionante e che ha scatenato i social. Alla fine però il coraggio della donna è stato premiato, con il bottino massimo raccolto in una delle partite più emozionanti degli ultimi anni ad Affari Tuoi.

Affari Tuoi, vinti 300mila euro: i social esplodono

Tanti applausi per Francesca ad Affari Tuoi, la concorrente riuscita a portarsi a casa 300 mila. Il pubblico si è riversato su X per commentare la grande impresa, una partita carica di coraggio e che resterà nell’albo d’oro del game show riuscito a riportare in massa i telespettatori davanti a Rai1 negli ultimi anni.

“Bravissimi, una partita leggendaria”, “Che coraggio”, si legge tra i commenti social. Un colpo grosso in un momento in cui La ruota della fortuna di Gerry Scotti sta macinando grandi numeri su Canale Cinque.

