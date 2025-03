Stefano De Martino è stato protagonista di un nuovo gesto inaspettato durante una puntata di Affari Tuoi. Il pacco è stato lanciato via.

Lo showman napoletano continua a conquistare i più importanti giornali di gossip con delle dicerie che, sebbene non siano mai state confermate, fanno già sognare i fan. Oltre all’indiscrezione che parla di un presunto ritorno di fiamma con Emma Marrone – l’ex fidanzata conosciuta anni fa durante la loro partecipazione ad Amici -, di Stefano si sta parlando anche per la sua presunta vicinanza a Rocio Morales, la compagna di Raoul Bova. L’attrice ha infatti preso parte di recente a una puntata di Stasera tutto è possibile, il noto programma di Rai 2 che sta ottenendo un successo incredibile.

De Martino ha inoltre letteralmente conquistato il grande pubblico con il suo Affari Tuoi. Ogni puntata ha tra l’altro sempre tanti colpi di scena, e in un recentissimo episodio il conduttore ha dato il meglio di sé con un gesto che non è affatto passato inosservato. Il pacco è stato improvvisamente lanciato fuori dallo studio.

Affari Tuoi nel delirio: cosa è successo ai concorrenti

Nella scorsa puntata del game show Rai c’è stata una partita alquanto sfortunata, i cui protagonisti sono stati Robertino e Stefania. Il concorrente è originario della Toscana e di professione fa l’autista di camion. L’uomo è purtroppo tornato a casa a mani vuote ma, nonostante questo, la puntata ha comunque avuto un riscontro super positivo. In particolare, De Martino è stato il protagonista di un episodio alquanto particolare, dato che all’improvviso ha lanciato un pacco fuori dallo studio.

Tutto è successo perché i due partecipanti hanno aperto diversi pacchi rossi, che hanno abbassato di molto la possibilità di vincere o di ricevere un’offerta da parte del dottore. La gara era anche iniziata bene, dato che il primo pacco eliminato conteneva 100 euro, ma l’entusiasmo iniziale è stato subito smorzato dalla chiamata successiva, che ha tolto ai concorrenti l’opportunità di vincere 300mila euro. Dopodiché sono andati via anche 100mila e 200mila euro, tanto che la regia ha scherzato con i concorrenti e ha inserito il brano Io me ne andrei di Claudio Baglioni. Tutta questa situazione ha fatto alterare De Martino, che ha subito avuto un atteggiamento inaspettato.

Stefano De Martino infuriato su Rai 1: il pacco lanciato via

A quel punto De Martino – dopo che il dottore ha offerto 8 tiri e il cambio ai due concorrenti – ha chiosato: “Questa è cattiveria. Abbiamo stabilito un record nella storia di Affari Tuoi“. Lo sconcerto è però aumentato, anche perché all’improvviso è stata chiamata l’ultima cifra rossa, ossia 30.000 euro. Il conduttore non ha quindi retto la tensione e la pressione, e ha lanciato il pacco numero 13 fuori dallo studio. Robertino ha così commentato: “Che jella!“. E il conduttore ha continuato ironizzando: “Questa sera il tritadocumenti non ha mai lavorato. Ha tritato una sola offerta”.

Nonostante tutto, i due partecipanti al gioco sono quindi stati costretti a tornare a casa senza premi, anche perché hanno persino perso alla Regione fortunata. Sul web si sono quindi letti numerosi commenti dei fan, che non hanno perso l’occasione per dire la loro su quanto accaduto. “Lui il successo che sta avendo questo programma se lo merita tutto“, ha infatti scritto un utente della rete. E ancora: “Stefano mi fa volare“. Il talento e la passione di De Martino hanno insomma sempre fatto sì che lui diventasse “uno di famiglia” ed entrasse appunto – in punta di piedi – nelle case degli italiani, il cui bisogno è sempre stato quello di accogliere i personaggi televisivi come se fossero parte delle proprie mura domestiche. Del resto, il potere della tv è sempre stato questo.