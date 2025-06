È morta Harley Zuriatti, concorrente di Affari Tuoi che aveva 29 anni: combatteva da tempo contro una malattia. L'annuncio del marito

Il pubblico di Affari Tuoi aveva imparato a conoscerla durante la sua partecipazione al programma, per la regione Friuli Venezia Giulia, risalente allo scorso anno, ma oggi Harley Zuriatti non è più tra noi. La concorrente aveva 29 anni ed è morta a causa di una malattia contro la quale combatteva ormai da tempo.

Al tempo della sua partecipazione, aprile 2024, Affari Tuoi era ancora condotto da Amadeus (a cui è subentrato Stefano De Martino). Quando Harley venne scelta per fare la sua partita, la dedicò poi proprio ai malati oncologi. La pacchista stava infatti combattendo contro un tumore all’utero, e volle omaggiare tutti coloro che, in quei momenti, stavano affrontando lo stesso calvario.

Harley Zuriatti, è morta la concorrente di Affari Tuoi dopo una lotta contro il tumore

Al suo fianco, nella vita come in quella partita ad Affari Tuoi, c’era il marito Andrea Fiorillo (si sarebbero sposati un mese dopo la partecipazione al programma). È stato proprio lui a dare il triste annuncio della morte di Harley Zuriatti con una storia pubblicata su Instagram: “Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. – ha scritto l’uomo, che poi ha ringraziato tutti coloro che hanno supportato la donna dai tempi di Affari Tuoi – Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita”, ha concluso.

Sono tanti i telespettatori di Affari Tuoi che la ricordano e hanno mostrato cordoglio per la sua morte. Durante la partecipazione al game show, la donna raccontò di aver conosciuto il programma proprio nel corso della chemioterapia: “Oggi non sarei qua senza la malattia.”, svelò in diretta su Rai 1, spiegando di essere pronta ad affrontare la sfida così come ne stava affrontando una importante nella vita.