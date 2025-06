Giulia e Andrea, due pacchisti di Affari Tuoi, sono finiti al centro della curiosità di gossip: si parla di nuova coppia, lei rompe il silenzio.

Non è un dating show e nemmeno un reality, ma chi l’ha detto che un gioco televisivo non possa propiziare una tenera storia d’amore? E’ proprio questo un argomento chiacchierato nelle ultime settimane e che chiama in causa due protagonisti di Affari Tuoi. “2 pacchisti innamorati”, questa la tesi che sta destando la curiosità degli appassionati; nel programma di Stefano De Martino proprio ieri sera – 26 giugno 2025 – è stata la volta di Andrea, ragazzo emiliano, di cimentarsi con il consueto gioco pre-serale di Rai Uno. Quest’ultimo, nel corso delle settimane da pacchista, avrebbe instaurato un rapporto speciale con una collega televisiva: Giulia.

Giulia e Andrea, è amore tra i due pacchisti di Affari Tuoi?

Andrea e Giulia, i due pacchisti di Affari Tuoi sono fidanzati? Questo l’interrogativo in voga nel corso di queste ore e, come riporta Novella 2000, proprio la ragazza nel cast del programma di Stefano De Martino avrebbe deciso di rompere il silenzio sui social al fine forse di evitare il circolo costante di notizie e ipotesi sul web.

“Nient’altro che una bella amicizia”, questa sarebbe la verità – come riporta Novella2000 – sul rapporto tra i due pacchisti di Affari Tuoi. A parlare è Giulia che si sofferma sul legame con Andrea che negli ultimi giorni aveva alimentato ipotesi a tinte rosa. I due pacchisti non sono fidanzati, questa sembra essere la certezza dopo le parole della giovane nel programma di Stefano De Martino. Forse per rincarare la dose e spegnere del tutto i rumors sul tema, ha anche scritto un simpatico post dopo la partecipazione di Andrea al game show: “… Giusto il mio compagno di banco potevi essere!”.