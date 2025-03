Affari Tuoi è un gioco reale, dove è la fortuna a gestire le cose, oppure è pilotato? Un argomento sul quale spesso si è tornati nel corso degli anni, e di cui molte volte si è occupato Striscia La Notizia. Il tg satirico torna ad affrontare la questione nel corso della puntata del 18 marzo 2025, portando a galla una “scoperta sconvolgente”, come annunciato dal comunicato ufficiale.

Nello stesso viene ricordato come, il 24 settembre 2024, ospite del podcast Tintoria, Max Giusti ha svelato come, ai tempi in cui era lui a condurre Affari Tuoi, bisognava rientrare in “un budget medio che ammontava a euro 33.000 a puntata.” Una rivelazione che tuttavia avevano smentito le rivelazioni del Dottore, ovvero l’autore del programma Pasquale Romano, dichiarando che alla base dello show ci fosse soltanto la fortuna.

Cosa ha scoperto Striscia La Notizia su Affari Tuoi

Partendo da queste basi, Striscia La Notizia ha deciso di fare un’attenta analisi del gioco, arrivando a scoprire che dietro ci sarebbe un vero e proprio “sistema” volto a distribuire quotidianamente “premi di diverso valore ma, alla fine, sempre rispettosi di una media prestabilita.” Nessuna fortuna, quindi, ad Affari Tuoi, bensì un apparato ben organizzato, secondo Striscia, che funziona rimanendo entro un budget prestabilito. Un sistema che “non coinvolge solo gli anni di conduzione di Max Giusti, ma anche di altri protagonisti come Flavio Insinna”, fa sapere il Tg Satirico. In parole povere, l’unica fortuna di un concorrente starebbe nel capitare nella ‘puntata giusta’, ovvero in quella in cui, essendosi accumulato del montepremi, è possibile vincere una somma più alta. “Sarà così anche con Stefano De Martino?” si chiede infine Striscia, pronto ad arrivare fino in fondo a questa delicata vicenda.