Affari tuoi formato famiglia/ Diretta 19 febbraio: Amadeus e Giovanna per un sogno…

Affari tuoi formato famiglia 19 febbraio 2022

Sabato 19 febbraio, alle 20.35, Amadeus conduce “Affari tuoi formato famiglia”, una versione tutta nuova del celebre gioco dei pacchi che ha esordito nel 2003 con la prima vincita da 500 mila euro portata a casa nel 2004. Dopo la classica versione del game show e la successiva pausa, Affari tuoi è tornato in onda Affari tuoi viva gli sposi, versione dedicata alle coppie prossime al matrimonio e condotta da Carlo Conti. Quella in onda questa sera, invece, è una versione totalmente dedicata alle famiglie. Amadeus, così, non sarà da solo. Al suo fianco, infatti, ci sarà la moglie Giovanna Civitillo, pronta a divertirsi, ma anche ad emozionarsi di fronte alle storie dei concorrenti.

Protagonisti della nuova versione di Affari tuoi saranno i concorrenti e le loro famiglia che, oltre a tentare la fortuna, racconteranno anche la loro storia. Il meccanismo del gioco è sempre lo stesso. Il concorrente dovrà scegliere un pacco contenente un premio tra i pacchi che sfileranno davanti ai suoi occhi attraverso un nastro trasportatore. Il concorrente, poi, dovrà decidere se tenere il pacco o accettare l’offerta del dottore.

Affari tuoi formato famiglia, gli ospiti vip della prima puntata

Ogni puntata di Affari tuoi formato famiglia è divisa in due parti. Durante la prima parte della puntata giocherà un concorrente accompagnato dai parenti che saranno impegnati ad aprire i pacchi. Nella seconda parte della puntata, invece, ci sarà un concorrente vip. Secondo quanto svela Blogo i vip che giocheranno nella prima puntata saranno Gigi D’Alessio e Antonio Cassano.

Il concorrente proverà a conquistare un montepremi massimo di 300.000 euro. Nella seconda parte in cui giocherà il concorrente vip, il montepremi verrà devoluto, eventualmente, interamente in beneficenza. La novità di quest’edizione, infine, è la presenza di 3 “Pacchi Paracadute” che renderanno la partita ancora più imprevedibile.

