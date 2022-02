Affari Tuoi Formato Famiglia/ Ospiti e Anticipazioni 26 febbraio 2022

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di “Affari Tuoi – Formato Famiglia” il game show condotto da Amadeus. Anche questa sera il gioco avrà due manche in cui durante la prima ci sarà un concorrente in gioco insieme ai propri parenti.

Durante la seconda manche di gioco ci sarà un vip che tenterà di vincere una cifra da devolvere in beneficienza. Gli ospiti per la seconda serata di “Affari Tuoi – Formato Famiglia” saranno: Cristiano Malgioglio, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Francesco Venditti, Myriam Catania, Rossella Izzo e Dargen D’Amico.

Affari Tuoi – Formato Famiglia anticipazioni e ospiti 26 febbraio 2022

Durante la prima puntata di “Affari Tuoi – Formato Famiglia”, dopo Luisa il concorrente Vip è stato Lino Banfi che dopo varie peripezie e qualche offerta trabocchetto del terribile “Dottore” è riuscito a conquistare il premio di 100.000 euro da consegnare alla ricerca.

L’appuntamento con “Affari Tuoi – Formato Famiglia” per questa sera a partire dalle ore 20:35 sarà disponibile in diretta streaming sul sito Raiplay, dove dal giorno successivo sarà disponibile anche la visione on demand. La seconda puntata è al momento confermata, ma potrebbe verificarsi un cambio di programmazione come accaduto per Doc- Nelle tue mani e per Il Cantante Mascherato.

