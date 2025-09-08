Pasquale Romano, storico Dottore di Affari Tuoi, commenta la crisi d'ascolti di Affari Tuoi e punge Striscia la Notizia: la frecciata social a Antonio Ricci

Affari Tuoi in crisi contro La Ruota della Fortuna: interviene il Dottore

Nel corso dell’ultima settimana il pubblico ha assistito ad un clamoroso botta e risposta televisivo tra Rai e Mediaset per quel che concerne gli ascolti dell’access prime time. Il successo de La Ruota della Fortuna sembra inarrestabile e nemmeno il ritorno di Affari Tuoi su Rai1 è riuscito ad arginarlo: il gioco dei pacchi, in questa prima settimana, ha sempre perso la sfida degli ascolti contro il game show di Canale 5.

Non solo una sfida in termini di auditel, ma anche una serie di “schermaglie” televisive che hanno anche coinvolto i vertici delle due aziende, in un botta e risposta a distanza che ha alimentato le tensioni tra i due pilastri della televisione italiana.

Ad aggiungere ulteriore “pepe” alla questione ci ha pensato anche uno dei volti simbolo di Affari Tuoi, lo storico Dottore Pasquale Romano. Ma che cos’è successo nello specifico?

Pasquale Romano, frecciata ad Antonio Ricci e Striscia la Notizia

È la voce di Pasquale Romano ad essersi aggiunta, nelle ultime ore, alle dinamiche televisive tra Rai e Mediaset che stanno attirando a sé le attenzioni del pubblico. Lo storico Dottore di Affari Tuoi ha infatti pubblicato un’Instagram story contenente una frecciatina neanche troppo velata a Mediaset e, nello specifico, a Striscia la Notizia, suo ex competitor nella fascia dell’access prime time prima che subentrasse La Ruota della Fortuna.

Il dottore ha pubblicato l’immagine di una pinna con sopra disposti alcuni ricci di mare e, in aggiunta, la frase sibillina: “Nostalgia di…Ricci“. Un chiaro riferimento ad Antonio Ricci, autore di Striscia la Notizia, e ai “nostalgici” tempi in cui il gioco dei pacchi dominava in termini di ascolti la fascia dell’access prime time, proprio a scapito del tg satirico di Canale 5 che, soprattutto lo scorso anno, ha faticato e non poco raggiungendo record negativi di ascolti.

Non solo una frecciatina ironica a Striscia, ma anche un chiaro riferimento alle difficoltà che Affari Tuoi sta riscontrando in questi primi giorni contro La Ruota, costantemente avanti negli ascolti. La Rai riuscirà a prendere delle contromisure per arginare il gran successo di Gerry Scotti?