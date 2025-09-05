Il programma condotto da Stefano De Martino per la prima volta starebbe "perdendo" ascolti, cosa hanno deciso nell'azienda di viale Mazzini

Da quando Affari Tuoi è tornato in onda – lo scorso martedì 2 settembre – non si fa altro che parlare della “guerra per gli ascolti” tra il game show di Rai 1 e il diretto competitor, La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale Cinque. Programma cult che ha fatto la storia della televisione e che è tornato in onda quest’estate, quando il format della rete ammiraglia Rai “era in vacanza”.

Anticipazioni Forbidden Fruit 6 settembre 2025/ Hira attacca Zeynep, Kemal prova a farsi perdonare da...

La rivisitazione del format un tempo condotto da Mike Bongiorno ha portato subito ottimi risultati, anche adesso che il competitor De Martino è tornato in tv. Ecco perché la Rai pare che abbia già in mente una strategia per contrastare il successo de La Ruota della Fortuna, che avrebbe vinto la prima battaglia per gli ascolti.

Barbara Palombelli: "Cosa cambia nella nuova edizione di Forum"/ Tutte le novità

Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna, cosa ha deciso la Rai

La prima puntata di Affari Tuoi ha dovuto dividere gli ascolti con La Ruota della Fortuna, condotta da Mike Bongiorno e – dai primi risultati – pare che il programma con al timone Stefano De Martino abbia iniziato ad avere le prime difficoltà dopo un annata, senza ombra di dubbio, d’oro. Va detto che il primo appuntamento del game show di Rai 1 è iniziato e finito prima, per una strategia che però si è rivelata inutile.

Così, secondo quanto riportato da Affari Italiani, pare che i piani alti dell’azienda di viale Mazzini siano andati su tutte le furie e abbiano fatto una bella ramanzina alla produzione dello show. Per questo motivo, quindi, il programma condotto da Stefano De Martino ha cambiato di nuovo strategia, con la messa in onda di puntate più lunghe così da poter sfidare meglio il competitor dell’azienda del Biscione, in seguito al boom di ascolti che ha ottenuto.

Annalisa e Marco Mengoni, fuori il nuovo singolo "Piazza San Marco"/ Com'è nata la loro collaborazione

Ora bisognerà capire se questa decisione porterà i risultati sperati e Affari Tuoi tornerà ad avere il record di ascolti, che del resto ha avuto nella precedente stagione televisiva. Prima la sfida era con Striscia la Notizia, format sicuramente diverso, ma ora che c’è Gerry Scotti con un game show la “battaglia” potrebbe essere più ardua. Già dalla prima puntata il programma condotto da Stefano De Martino non ha “stracciato” La Ruota della Fortuna, per questo pare si stia cercando di correre ai ripari. Ora bisognerà solo capire chi tra i due l’avrà vinta.

Nel corso dell’estate da parte di Gerry Scotti non erano mancate frecciatine alla concorrenza e anche a Stefano De Martino, ha più volte parlato degli ottimi risultati raggiunti dalla Ruota della Fortuna, numeri che l’access prime time di Canale Cinque non vedeva da tempo. Non è un caso che Pier Silvio Berlusconi abbia voluto “fare irruzione” durante le registrazioni per complimentarsi con tutti degli ottimi risultati.