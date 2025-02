Affari Tuoi, il programma di Rai Uno condotto da Stefano De Martino, torna ancora una volta al centro delle cronache di gossip, non tanto per gli ascolti record da quando la conduzione è stata affidata al presentatore campano, quanto per alcuni sospetti nei confronti di due concorrenti. Come sottolineato da Davide Maggio attraverso il proprio sito web, così come da Striscia La Notizia durante la puntata di ieri sera, martedì 4 febbraio 2025, ad Affari Tuoi, show in onda tutte le sere dopo il Tg e Cinque Minuti, ha partecipato una coppia di fidanzati, vincendo anche una bella sommetta.

Nulla di strano potrà obiettare qualcuno, se non il fatto che la coppia abbia partecipato “divisa”, prima lei e poi lui, ed entrambi si sono portati a casa un po’ di soldi. Solo una coincidenza e un caso o c’è dell’altro?

AFFARI TUOI, IL CASO DI MOLINARO E JESSICA FALVO

Ha cercato di capirlo appunto Davide Maggio che racconta la storia del “pacchista” Giovanni Francesco Molinaro, da questa settimana in studio nel programma e proveniente dalla Calabria. Peccato però che l’anno scorso, quando Affari Tuoi era ancora presentato da Amadeus, avesse già partecipato Jessica Falvo, che altri non è se non la compagna di Molinaro. La ragazza ha partecipato alla puntata del 27 aprile del 2024, accompagnata dal padre, e fu una delle puntate più memorabili dello show, visto che la concorrente rimase fino all’ultimo con due pacchi, quello da 5.000 euro e quello da 300.000 euro.

Alla fine accettò l’offerta del “dottore” da 115.000 euro, scoprendo comunque che nel suo pacco vi fossero i fatidici 300.000. In questi giorni è quindi toccato a Molinaro, che si è portato a casa meno rispetto alla compagna, ma comunque un bel gruzzoletto, 40.000 euro, che uniti ai 115 di cui sopra fanno un totale di 155mila euro vinti dalla coppia calabrese.

AFFARI TUOI, STRANEZZA COPPIA CALABRESE: COSA E’ SUCCESSO?

Entrambi sono residenti in quel di Lamezia Terme, noto comune del catanzarese, ed entrambi amano la palestra (lui è personal trainer). Ci si domanda come sia possibile che gli addetti ai casting non abbiano notato questo nesso fra i due, possibile che sia stato ignorato il fatto che fossero fidanzati?

Tra l’altro Davide Maggio fa notare un’altra stranezza, ovvero, il fatto che la stessa Jessica abbia partecipato un mese fa al gioco Chissà chi è, condotto da Amadeus sul Nove. Si tratta di due programmi che vengono prodotti da Endemol Shine, e anche se in onda su reti e aziende differenti, hanno quindi diverse cose in comune. Probabilmente c’è da rivedere qualcosa nel casting, sottolinea ancora Maggio, visto che, nel caso si sia trattato di una svista, appare comunque ingiusto nei confronti degli altri concorrenti. Striscia La Notizia ha ricordato come ad Affari Tuoi vi fu un’altra stranezza negli anni: i 7 concorrenti tutti provenienti dallo stesso Comune, Bojano, anche in questo caso un’altra coincidenza?