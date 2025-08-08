Affari Tuoi, arriva la decisione inaspettata dei vertici Rai: una scelta inevitabile che sorprende tutti. Ecco cosa succede.

Novità in vista nei palinsesti Rai della prossima stagione tv. Durante la conferenza stampa dedicata alla presentazione dei programmi della rete di stato i vertici hanno rivelato tutte le novità dei palinsesti autunnali e invernali, novità non da tutte accolte con entusiasmo. Sono stati eliminati diversi format, alcuni hanno subito una riduzione di puntate, mentre altri sono stati confermati. Tra questi La Vita in diretta, diversi talk d’informazione, ma anche Domenica in e alcuni prime time come Ballando con le stelle.

Tornerà in onda anche Affari Tuoi che grazie alla conduzione di Stefano De Martino ha conquistato punte di share inaspettate per la fascia oraria di riferimento. L’ex allievo di Amici ha ereditato il programma d’Amadeus e anche se inizialmente temeva di non essere all’altezza in seguito si è rivelato perfetto per il daytime. Stefano è tra i volti di punta della Rai, che ha investito molto su di lui.

L’ex ballerino non ha deluso le aspettative dei vertici di rete, si è rivelato un giovane conduttore preparato e appassionato e questo il pubblico lo ha percepito sin dalle prime puntate. De Martino tornerà alla guida di Affari Tuoi, ma il format subirà una vera rivoluzione. Nei giorni scorsi la Rai ha preso una decisione che ha sorpreso e che ha coinvolto proprio la messa in onda del quiz game di Rai Uno: ecco cosa succede.

Affari Tuoi, cambio programmazione: ecco quando va in onda

La Rai ha deciso di cambiare la data della messa in onda di Affari Tuoi. Come da programma il quiz game avrebbe dovuto debuttare il 7 Settembre, ma a quanto pare l’avvio della nuova stagione verrà anticipato. Stefano de Martino e tutto il cast di pacchisti, compreso il Dottore, torneranno in studio il 2 Settembre. Una scelta quella della dirigenza della rete di stato probabilmente legata al successo de La Ruota della Fortuna.

Il quiz game di Canale 5 ha ottenuto ascolti impressionanti e ancora oggi è tra i format di punta del Biscione. Per contrastare la sua avanzata era necessario un cambio di direttiva. Del resto Stefano De Martino è in tour teatrale fino al 31 Agosto e non sarebbe potuto tornare in video prima di Settembre. Il quiz game tornerà con alcune novità.

Affari Tuoi, tra le novità il pacco nero: ecco come funziona

A parte la partenza anticipato decisa per ovvi motivi legati all’Auditel, la nuova edizione di Affari Tuoi prevede anche una novità inattesa. Da quest’anno i pacchisti di turno dovranno giocare anche con un pacco nero. Oltre ai consueti pacchi il cui valore va 0 e 300 mila euro, ci sarà una scatola black di cui nessuno conosce il contenuto e il cui ammontare sarà stabilito dal notaio con un’estrazione.

Il pacco nero sicuramente appassionerà il pubblico e dare al format una ventata di novità e riuscirà ad allertare l’attenzione dei telespettatori. Il ritorno di Affari Tuoi potrebbe influire sullo share de La Ruota della Fortuna, che fino ad oggi è andato in onda senza avere una controprogrammazione adeguata.