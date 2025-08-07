Dall'azienda di viale Mazzini è arrivata l'importante decisione, un cambiamento inaspettato che arriva nel cuore dell'estate

Sorpresa per Affari Tuoi e quindi Stefano De Martino, alla Rai avrebbero deciso di intervenire con un cambio date inaspettato per il game show. La decisione sarebbe nata dopo il clamoroso successo de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti ha riportato in onda il gioco che un tempo conduceva Mike Buongiorno e pare che la cosa sia stata più che apprezzata dal pubblico.

Chi sono e cosa fanno i (bellissimi) figli di Lorella Cuccarini

Mentre il programma di De Martino è in vacanza, dopo una stagione che va detto è stata davvero dorata, Mediaset sta conquistando importanti ascolti con il programma di Gerry Scotti. Così pare che a viale Mazzini starebbero pensando di anticipare la prima puntata di Affari Tuoi, una scelta strategica per arginare la perdita di audience che il successo de La Ruota della Fortuna starebbe comportando.

“Piante sviluppano proteina per meglio proteggersi dal caldo”/ Studio: “Tutto merito della Lchcb8”

Affari Tuoi, cosa è stato deciso sul programma di Stefano De Martino

Sembrerebbe, infatti, che la Rai avrebbe in mente una strategia per correre ai ripari e recuperare sulla “lotta agli ascolti” dopo il successo de La Ruota della Fortuna, tornata in onda proprio mentre Affari Tuoi, programma di punta di Rai 1, è in vacanza. Stefano De Martino dovrebbe tornare con la prima puntata del game show il 7 settembre, ma questa data pare proprio che cambierà.

Si vocifera che l’azienda di viale Mazzini stia parlando con Stefano De Martino, con il quale avrebbe avviato una trattativa, poiché dovrebbe anticipare il rientro delle vacanze per iniziare le riprese di Affari Tuoi prima del previsto, così da consentire la messa in onda della prima puntata prima del previsto. Il conduttore, però, pare sia impegnato con il tour del suo spettacolo teatrale fino al 31 agosto e adesso potrebbe dover tornare in onda a partire dal 2 settembre.

Benedetta Parodi: età, dove vive, lauree, marito Caressa e figli, il rapporto con la sorella Cristina

L’idea della Rai, quindi, sarebbe quella di anticipare la prima puntata di Affari Tuoi, così da non perdere ulteriori ascolti. Al momento si tratta solo di ipotesi che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, se così fosse, però, vorrebbe dire che Stefano De Martino dovrà tornare a lavoro prima del previsto. Intanto lo spot di Affari Tuoi preannuncia una serie di importanti novità.

Nel filmato si vede Stefano De Martino con il cagnolino Gennarino, mascotte del programma. Conduttore e cucciolo si trovano in uno studio in costruzione, cosa che lascia intendere come vedremo uno scenario diverso da quello dell’anno scorso e compare anche un pacco nero, che dovrebbe essere la grande novità della nuova edizione di Affari Tuoi, che quindi promette di essere ancora più esilarante dell’ultima stagione televisiva. Non ci resta, dunque, che aspettare la messa in onda dell’amatissimo game show e scoprire quali saranno tutte le novità dell’amato gioco di Rai 1.