Stefano De Martino si è mostrato totalmente fuori controllo nello studio di Affari Tuoi. Di recente è infatti stato mostrato il suo volto inedito.

Lo showman napoletano è sempre stato amato da tutti per la sua vena ironica e per quella personalità eccentrica che lo ha sempre contraddistinto. Tra l’altro, qualche giorno fa è finito sulle pagine dei più importanti giornali di gossip per via della sua presenza tra il pubblico del concerto di Geolier a Napoli. Un’utente del web l’ha infatti ripreso mentre si stava scatenando con le note del rapper, ed è apparso – agli occhi di tutti – un altro volto del conduttore, che tanto continua a piacere agli italiani dopo una carriera degna di nota.

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: il possibile collegamento con il Volpe 132/ Morti legate ai traffici illeciti?

Non tutti hanno però notato che, nel corso di una precedente puntata di Affari Tuoi, c’è stata una rivelazione a luci rosse che riguarda proprio il protagonista Rai. Non è d’altronde passata inosservata la reazione di De Martino, che è stato il primo a scherzarci su.

Sabrina e Francesca, chi sono le gemelle concorrenti di Affari Tuoi

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 31 marzo, le protagoniste sono state le due sorelle – originarie di Rimini – Sabrina e Francesca, che hanno rappresentato l’Emilia Romagna. Entrambe sono quindi arrivate a un passo dalla vittoria dei 300.000 euro. Del resto, per loro c’è stato un percorso nettamente in salita e che è migliorato durante tutta la puntata. Le due si sono anche ritrovate dinnanzi alla possibilità di vincere una piadina, 10, 75, 15.000, 20.000 oppure 30.000 euro. Sono infatti stati eliminati in primis i pacchi contenenti la piadina, 10 euro, 15.000 e il terzultimo pacco dei 300.000 euro.

Volpe 132: cos'è successo all'elicottero della Guardia di finanza?/ 30 anni di dubbi e misteri

Le giovani donne sono quindi rimaste con 75 euro o 20.000, decidendo poi di cambiare il pacco 20 con il 3 e riuscendo a vincere – nel ballottaggio finale – la somma di 20.000 euro. Poco prima, avevano in realtà rifiutato le offerte del dottore dal valore di 25, 33 e 40.000 euro. Sabrina e Francesca hanno perciò sfiorato la vittoria ma, durante la partita, hanno fatto sì che ci fosse un vero e proprio colpo di scena. In quello studio c’è infatti stata una rivelazione “a luci rosse” che riguarda proprio De Martino.

La reazione di Stefano De Martino alla confessione delle concorrenti

Prima di lanciarsi nel gioco, le due protagoniste si sono presentate: la prima studia medicina a Roma, mentre la seconda infermieristica sempre nella Capitale. Le gemelle hanno svelato di aver sempre avuto un rapporto di simbiosi, tanto che entrambe hanno sognato Stefano De Martino prima di approdare nel programma. Il conduttore ha reagito un po’ con imbarazzo un po’ con simpatia a questa dichiarazione pubblica, prestandosi anche lui al gioco. Questa è stata la confessione delle due giovani donne, che hanno giocato con il pacco numero 20 e che hanno scatenato i commenti sul web.

Nave Lucina: cosa c'entra con l'elicottero Volpe 132?/ Il massacro in Algeria e le possibili ipotesi

“Effettivamente nei miei sogni non è ancora mai apparso Stefano sapete… il mio inconscio dovrebbe rimediare“, ha scritto un utente su X. Tra l’altro, Sabrina e Francesca hanno portato tra il pubblico i loro sostenitori e qualcuno ha anche esibito dei cartelloni in loro omaggio. Una partita super seguita – questa – che è stata anche tra le più viste di sempre.