Affari Tuoi, dopo il debutto flop di ieri sera, studia la contromossa per vincere la sfida degli ascolti contro la Ruota: la contromisura presa dalla Rai

Affari Tuoi, debutto amaro contro La Ruota della Fortuna

C’era grandissima attesa ieri sera per il duello a suon di ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, uno scontro tra titani che ha monopolizzato la fascia televisiva dell’access prime time. A vincere la prima sfida degli ascolti di questa stagione è stato a sorpresa Gerry Scotti, che ha sconfitto la diretta concorrenza di Stefano De Martino al suo ritorno in tv dopo la lunga pausa estiva.

I dati Auditel pubblicati questa mattina parlano chiaro: la prima puntata di Affari Tuoi è stata vista da 4.222.000 spettatori e il 22,6% di share, mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto 4.514.000 telespettatori e il 24,2% di share. Da un lato il trionfo della Ruota che per tutta l’estate ha ottenuto ascolti record, dall’altro il debutto amaro del gioco dei pacchi dopo la scorsa trionfale stagione televisiva.

Ora, per arginare eventuali flop anche per le puntate successive, i vertici Rai sembrano voler correre ai ripari con una specifica contromisura per contrastare la diretta concorrenza. Ma in che modo?

Affari Tuoi allunga la durata delle puntate? La contromossa Rai

Come riporta il sito affaritaliani.it, La Ruota della Fortuna ha sì sconfitto Affari Tuoi nella sfida complessiva degli ascolti, ma ci sono da rilevare due fatti. Il primo è che il gioco dei pacchi è iniziato circa 10 minuti prima rispetto alla Ruota, la quale è a sua volta terminata più tardi, alle ore 21.39, rispetto a De Martino che ha chiuso alle 21.26.

Inoltre, si segnala che nella sovrapposizione tra i due programmi Affari Tuoi registra un leggero vantaggio rispetto a Scotti (22.32% di share contro il 21.95%). Per questo motivo, riferisce il sito, la Rai è corsa ai ripari con una contromisura: allungare la 2° puntata dei pacchi in onda questa sera, mercoledì 3 settembre 2025, “permettendo quindi al programma di ‘coprire’ maggiormente la messa in onda della Ruota della fortuna’“.

La contromossa servirà davvero per risollevarsi dopo il tiepido debutto di ieri? Lo scopriremo questa sera, quando si rinnoverà per la seconda volta consecutiva la sfida degli ascolti con Gerry Scotti.