Ecco perché salta la puntata di oggi 5 settembre 2025 di Affari tuoi e cosa va in onda al posto di Stefano De Martino.

Dopo tre giorni di sfida con La ruota della Fortuna e Gerry Scotti, oggi venerdì 5 settembre 2025, Affari tuoi e Stefano De Martino si fermano. La puntata odierna dello show di Raiuno, infatti, non va in onda lasciando la fascia del prime time totalmente nella mani di Mediaset ma perché Affari tuoi si ferma?

Per lasciare spazio alla partita della Nazionale di calcio contro l’Estonia valevole per la qualificazione al prossimo Mondiale come ha annunciato lo stesso Stefano De Martino al termine della puntata trasmessa ieri di cui è stata protagonista Marianna della Sicilia che ha giocato insieme al fratello sperando di poter portare a casa una somma considerevole per poter fare un viaggio negli Stati Uniti con la figlia 15enne, nata quando lei aveva solo 16 anni e per permetterle di realizzare il suo sogno ovvero diventare medico.

Gerry Scotti lancia una frecciata a Stefano De Martino: sono bastate due parole

Affari tuoi e la sfida con La ruota della fortuna: quando ricomincia la gara degli ascolti

Se, dunque, questa sera, la gara degli ascolti tra La ruota della fortuna e Affari tuoi non ci sarà, la sfida ricomincerà domani, sabato 6 settembre, quando il programma di Raiuno tornerà regolarmente in onda al termine del Tg1. Nel frattempo, la sfida di ieri ha visto trionfare nuovamente Gerry Scotti e La ruota della fortuna ma la sfida perenne tra le due trasmissioni sta causando malumore nel pubblico.

Silvia Toffanin, retroscena mai svelato su Giorgio Armani: "Cosa mi insegnava"/ "Gesto che non dimenticherò"

Il motivo? L’allungamento delle puntate e l’inizio dei programmi in prima serata che sfiora le 21.45-21.50. La stagione televisiva, tuttavia, è appena cominciata e con La ruota della fortuna in onda ancora per diversi mesi, la sfida potrebbe infiammarsi ancora di più.