Affari tuoi: ecco perché oggi 6 giugno non va in onda

Affari tuoi continua a macinare un successo incredibile incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi con ogni puntata. Un successo incredibile e che ha spinto la Rai ad allungare il periodo di massa in onda per tutto il mese di giugno. Stefano De Martino, con il cane Gennarino, tutti i pacchisti e l’intera squadra di Affari tuoi continuerà così ad andare in onda ancora per qualche settimana per poi tornare ufficialmente in onda a settembre con la nuova edizione.

Tuttavia, questa sera, i telespettatori di Raiuno dovranno fare a meno di Stefano De Martino e della nuova puntata di Affari tuoi che oggi, venerdì 6 giugno 2025, non andrà in onda. Il programma del preserale di Raiuno, infatti, lascerà spazio al calcio.

Affari tuoi: quando torna in onda il programma di Stefano De Martino

Al termine del Tg1 di oggi, non ci sarà il classico appuntamento con Affari tuoi che non andrà in onda per lasciare spazio alla Nazionale di calcio italiana. Come ha annunciato Stefano De Martino al termine della puntata di ieri, la nazionale comincia ufficialmente la corsa alle qualificazioni mondiali e questa sera scenderà in campo contro la Norvegia. Quello di Affari tuoi, comunque, è uno stop temporaneo perché il programma tornerà in onda già domani, sabato 7 giugno 2025, con una nuova puntata. In attesa di scoprire quale pacchista tenterà la fortuna, il conduttore napoletano ha svelato qual è stata, finota, la sua puntata preferita:

“La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata proprio con questo contadino molisano, non so se l’avete vista. Quella puntata, ecco se voi mi chiedete cos’è Affari Tuoi è questo. Una persona che parte da casa, che fa un lavoro normale, che viene lì, gioca con la figlia, che si diverte, che riesce ad andare a casa anche con una grossa cifra e prima di andar via saluta la moglie, i nipoti, gli amici del bar e gli dice “ci vediamo domenica”. Ecco, in quel ci vediamo domenica c’è tutta la sintesi di un programma”, ha detto De Martino al Festival della Tv di Dogliani riferendosi alla puntata dello scorso 19 maggio.

