Affari tuoi oggi, lunedì 8 settembre 2025, non va in onda rimandando la nuova sfida degli ascolti mentre la Rai corre ai ripari.

Affari tuoi oggi, lunedì 8 settembre 2025, non va in onda per lasciare ancora spazio alla Nazionale Italiana di calcio di Rino Gattuso impegnata, questa sera, nella sfida contro Israele, gara valida per le qualificazioni mondiali. Dopo lo stop di venerdì scorso, Affari tuoi è tornato regolarmente in onda sabato e domenica perdendo la sfida degli ascolti con La ruota della fortuna che continua ad essere leader del prime time. Questa sera, dunque, Gerry Scotti non dovrà scontrarsi con la concorrenza e punta a migliorare ulteriormente gli ascolti grazie ad una fascia di pubblico affezionata grazie alla messa in onda delle puntate per tutta l’estate.

Durante i mesi estivi, infatti, La ruota della fortuna non si è mai fermata andando in onda ogni giorno e vincendo la sfida con Techetechetè di Raiuno. Anche il ritorno di Affari tuoi, tuttavia, non ha cambiato le cose al punto che la Rai ha deciso di correre ai ripari.

Affari tuoi:; quando torna in onda e la decisione della Rai

Affari tuoi tornerà regolarmente in onda martedì 9 settembre, al termine dell’edizione delle 20 del Tg1. Per spingere Affari tuoi, come fa sapere Giuseppe Candela su X, la Rai ha deciso di rinviare al prossimo 29 settembre la partenza della nuova edizione di “5 minuti” di Bruno Vespa che, come fa sapere AdnKronos, ha accettato tale decisione.

“Cinque minuti dal 29 settembre per consentire a De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna. Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a De Martino perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni”, le parole di Bruno Vespa riportate da AdnKronos.