Affari Tuoi, quante tasse si pagano sulle vittorie? Al totale netto va sottratto il 22% IVA

Le vittorie da capogiro delle ultime settimane ad Affari Tuoi non sono passate inosservate ai telespettatori di Rai1. Il pubblico infatti si è goduto da casa i maxi trionfi recenti del format condotto da Stefano De Martino, anche se resiste una curiosità non indifferente da parte dei telespettatori, che si chiedono a quanto ammontino precisamente le vittorie e quante tasse si pagano sulle vittorie nel programma. A fare chiarezza sulle tasse da pagare sull’importo totale vinto ad Affari Tuoi è il portale TVBlog.it, che ci ricorda come al totale vada sottratta l’IVA pari al 22%:

“Alla somma indicata come vittoria va tolto il 22% di IVA che la rete televisiva trattiene come aliquota, parliamo – dunque – di una percentuale che su somme ingenti, come quelle che si vincono ad Affari Tuoi, è importante” scrive il ben informato sito che sottolinea quanto siano importanti i dettagli. Insomma, come il pubblico già sapeva, la vittoria non è mai totale.

Affari Tuoi, De Martino e le grandi vittorie: per ora non basta per ribaltare la concorrenza

Le super vittorie degli ultimi giorni, una storica da 300mila euro dopo una partita di grande coraggio, non sono bastate per ribaltare negli ascolti La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Il programma di Canale Cinque condotto da Scotti e Samira Lui continua a macinare grandi numeri, dopo un’estate senza la concorrenza di De Martino è riuscito a tenere botta anche contro il gioco dei pacchi, dimostrando superiorità e ottenendo numeri superiori al game show.

Vedremo se con il passare delle settimane arriverà il ribaltone, intanto la distanza si è assottigliata. Due sere fa la Ruota della fortuna ha interessaato 5.394.000 spettatori e il 25.3% di share contro i 4.895.000 spettatori e il 22.9%, distanza ridotta ma che ribadisce ancora la superiorità del game show di Gerry Scotti.

