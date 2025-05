E’ senza ombra di dubbio il conduttore del momento, il volto nuovo della Rai che sta ottenendo ascolti strabilianti, ma qual è il suo stipendio?

Stefano De Martino ha superato a pieni voti la prova ad Affari Tuoi, prima che iniziasse a condurre il programma che fino al suo arrivo era stato capitanato da Amadeus, volto storico di viale Mazzini e con parecchi anni di esperienza in più, c’era chi si domandava se il giovane show man fosse la scelta giusta. E a quanto pare lo è stata, l’ex ballerino di Amici, infatti, raccoglie ogni sera ascolti stellari, un successo che probabilmente nemmeno lui si aspettava.

Invece De Martino nello show di access prime time di Rai1 piace e anche molto, a viale Mazzini, dunque, ci avevano visto lungo quando gli hanno fatto firmare un accordo quadriennale, legandolo così all’azienda a lungo. Ma quanto guadagna il conduttore di Affari Tuoi?

Stefano De Martino, stipendio da capogiro per Affari Tuoi

Lo stipendio di Stefano De Martino non è di certo un mistero, essendo un conduttore della Rai, il suo compenso è pubblico. Si sa, infatti, che prima dell’inizio dell’attuale stagione televisiva lo show man aveva siglato un accordo con l’azienda di viale Mazzini dal valore di 8 milioni di euro, un contratto quadriennale che lo vede impegnato con Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile.

Dunque il suo stipendio annuale si aggirerebbe intorno ai 2milioni di euro, una cifra davvero importante per un giovane conduttore come lui. Non si conoscono i dettagli del contratto, ovvero se oltre all’impegno quotidiano con Affari Tuoi e stagionale con Stasera tutto è possibile, ci sia anche altro. Intanto mai scelta sembra essere stata tanto “azzeccata”.

Mentre Amadeus su Canale Nove non riesce a far decollare gli ascolti, De Martino su Rai1 ha superato eccellentemente la sua prova e si vocifera che a viale Mazzini già si starebbe discutendo di “un adeguamento” per il suo compenso, una aggiunta visto lo straordinario successo che sta ottenendo. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma se così fosse, non ci sarebbe nulla di strano.

Intanto già da un po’ si parla di De Martino come il futuro conduttore del Festival di Sanremo, dopo che finirà “l’era di Conti”, impegnato per altri due anni con la kermesse, potrebbe essere proprio l’ex ballerino di Amici a prendere il posto di direttore artistico. Un avanzo di carriera davvero sensazionale che chiaramente non può che inorgoglire il bel napoletano.

Quando negli ultimi tempi gli è stato chiesto dell’ipotesi di condurre il Festival di Sanremo, ha sempre detto di esserne lusingato, spiegando però che se il suo lavoro attuale fosse l’università, la kermesse musicale sarebbe “la laurea”, lasciando intendere di voler studiare e crescere ancora un po’ prima di arrivare sul palco dell’Ariston. I presupposti, è impossibile negarlo, ci sono tutti.