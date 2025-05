Oggi, sabato 24 maggio 2025, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Questa volta, la protagonista è stata Valeria, la pacchista abruzzese, che ha deciso di giocare affiancata dalla sorella Alice. Con il pacco numero 10, la social media manager ha quindi iniziato la sua partita, che è stata piena di colpi di scena. Inizialmente, la giovane ha subito perso due premi molto importanti, ovvero quelli da 100mila e 15mila euro. Subito dopo, però, si è rifatta eliminando diversi pacchi blu, compreso quello di Gennarino.

A quel punto, il Dottore ha fatto la sua prima proposta, offrendo a Valeria ben 36mila euro. Al che, quest’ultima ha deciso di rifiutare, andando avanti con la partita. Da lì, ha perso anche i 50mila euro, insieme ad altri pacchi di poco valore. Di conseguenza, il Dottore ha deciso di alzare l’offerta prima a 40mila euro, e poco dopo, persino a 50mila. L’abruzzese, però, ha dimostrato grande determinazione e, confidando nella sua intuizione, ha scelto di rifiutare, puntando tutto sul suo pacco numero 10.

Valeria perde tutto ad Affari Tuoi: cos’è successo nella puntata di sabato 24 maggio

Da lì, però, Valeria ha perso il premio più grande di Affari Tuoi, ovvero quello da 300mila euro. Il Dottore ha quindi cambiato strategia, suggerendo un cambio. Ma, anche in questo caso, la pacchista è rimasta ferma sulla sua posizione, tenendosi il suo pacco. Una scelta rivelatasi poco astuta dato che, subito dopo, ha eliminato anche i 75mila euro. L’offerta si è quindi abbassata a 20mila euro e, nonostante ciò, Valeria ha tritato ancora l’assegno. Ad un passo dalla fine, però, ha accettato il cambio pacco, scegliendo il numero 6 e scoprendo che nel suo pacco iniziale c’erano 0 euro.

Come ultima offerta, il Dottore è tornato a proporre 36mila euro, ma ha ricevuto ancora una volta un rifiuto dalla giovane abruzzese. Un “no” che si è rivelato fatale dato che, subito dopo, Valeria ha eliminato i 200mila euro, lasciando in gioco solo 5mila euro come unico pacco rosso. A quel punto, ha tentato il tutto per tutto con la Regione Fortunata, ma anche lì la sorte non è stata dalla sua parte. Valeria ha infatti indicato prima la Puglia e poi l’Emilia Romagna al conduttore Stefano De Martino, ma la risposta giusta era il Veneto. Insomma, alla fine, la pacchista è andata a casa a mani vuote, concludendo una partita decisamente dolceamara.