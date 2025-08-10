Sarà una grande lotta quella tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Ecco tutte le novità che vedremo nello show con Stefano De Martino

“Affari Tuoi” continua a essere uno dei programmi di punta del preserale di Rai 1, conquistando ogni anno una fetta di pubblico sempre più ampia. Nonostante il cambio di conduzione con l’addio di Amadeus, il programma ha mantenuto il suo successo, grazie anche alla spigliatezza e al carisma di Stefano De Martino, che nel corso dell’ultima edizione si è guadagnato il titolo di “Personaggio TV dell’anno”.

L’ex allievo di Amici, inizialmente dubitato per la sua capacità di gestire il programma, ha invece saputo interagire con i partecipanti, il Dottore e il pubblico con naturalezza, riuscendo a dare al format una freschezza che ha convinto anche i più scettici.

Il ritorno di Stefano De Martino e le novità di stagione

Per la nuova edizione, confermato Stefano De Martino alla guida del quiz game. Inoltre, De Martino sarà anche il conduttore di Stasera Tutto è Possibile, ma l’attenzione è tutta sul ritorno di Affari Tuoi, che si prepara a un debutto anticipato. Sebbene la prima puntata fosse inizialmente prevista per domenica 7 settembre, la Rai ha deciso di spostare il debutto al 2 settembre, in risposta ai buoni risultati di La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ha reso Canale 5 leader nella fascia preserale. Con questa mossa, la Rai cerca di contrastare la concorrenza di Mediaset e dare una spinta in più al proprio programma.

Nonostante il cambiamento nella data di inizio, le modalità del gioco rimarranno invariate, con i partecipanti (i “pacchisti”) che continueranno a sfidarsi per ottenere il miglior premio possibile, sfidando il Dottore. La vera novità per questa stagione, tuttavia, sarà l’introduzione del “pacco nero”, un elemento che promette di aggiungere suspense e adrenalina al programma. Il pacco, infatti, avrà un valore determinato dal notaio tramite un sorteggio, e nessuno, nemmeno il Dottore, ne conoscerà il contenuto. Questa novità arricchirà ulteriormente il gioco, offrendo ai telespettatori momenti di grande emozione.

Il ritorno di Affari Tuoi si preannuncia come una sfida accesa tra i programmi preserali. Se La Ruota della Fortuna ha ottenuto un successo straordinario con Gerry Scotti, la Rai non intende certo lasciare il campo senza battaglia, e il debutto anticipato di Affari Tuoi è una mossa strategica per non perdere terreno nella fascia oraria dell’access prime time. Sarà un vero testa a testa che terrà incollati i telespettatori, desiderosi di scoprire quale dei due programmi riuscirà a conquistare la leadership.

Con l’entusiasmo dei fan, la conferma di Stefano De Martino e le nuove dinamiche introdotte, Affari Tuoi si prepara a una stagione ricca di novità. Il programma, ormai consolidato nel panorama televisivo, promette di essere ancora più coinvolgente, grazie all’introduzione del pacco nero e al talento di De Martino che sa come rendere ogni momento speciale. Il 2 settembre, quindi, non sarà solo un ritorno in tv, ma l’inizio di un nuovo capitolo per il programma che continua a emozionare, divertire e appassionare il pubblico italiano.