Scoppia una forte polemica ad Affari Tuoi. Cos’è successo? Ieri sera, lunedì 3 febbraio, nel game show di Rai 1 ha giocato Giovanni, il pacchista della Calabria. Inizialmente, la partita del giovane non è andata molto bene. Tuttavia, è riuscito a recuperare alla fine, rimanendo con 75mila euro da un lato e 5mila dall’altro. Alla fine, ha deciso di accettare i 40mila euro offerti dal Dottore, per poi scoprire che nel suo pacco si nascondevano proprio i 75mila. Insomma, una partita come le altre, se non fosse per dei dettagli che non sono sfuggiti al mondo del web.

Prima di tutto, sui social Giovanni appare con un altro nome: Gianfranco. Ma non finisce qui. Giovanni/Gianfranco non era totalmente nuovo al programma condotto da Stefano De Martino dato che, lo scorso anno, la sua fidanzata Jessica aveva partecipato come pacchista. Tra l’altro, proprio come lui, la donna aveva accettato l’offerta del Dottore, portandosi a casa ben 115mila euro. La cosa che ha fatto storcere il naso è stata soprattutto che, nel corso della puntata, Stefano De Martino non abbia menzionato la ragazza, né tantomeno abbia accennato al fatto che fosse stata una concorrente.

Sui social, Jessica ha dedicato diverse storie al fidanzato, raccontando tranquillamente di aver preso parte anche lei ad Affari Tuoi. “Il destino ha scritto una storia incredibile. Esattamente un anno dopo la mia esperienza ad Affari Tuoi, sei salito tu su quel palco, dimostrando a tutti quanto vali. Orgogliosa di te”, ha scritto in una storia Instagram. Sul web, però, la polemica è esplosa ugualmente e in tanti si chiedono come sia possibile che, nel giro di un anno, siano state chiamate a giocare due persone legate sentimentalmente. Non solo, sia Giovanni che Jessica sono tornati a casa con una cifra importante, offerta entrambe le volte dal Dottore.

Alla luce di questo scandalo, Giovanni è intervenuto sui social per fare chiarezza almeno sul suo vero nome. “Vi preciso che il mio nome è Giovanni. Avendo il secondo nome mi conoscono tutti come Gianfranco e di conseguenza è quello il mio nome sui social. Nessuno ci vieta di mettere il nome che vogliamo sui social. Spero che ora possiate riuscire a dormire tranquilli”, ha scritto pubblicando la foto della sua carta d’identità. Ma, queste spiegazioni non sono bastate e sul web non fa che girare la foto dei due fidanzati mentre festeggiano con tanto di torta i 115mila vinti da Jessica lo scorso anno.