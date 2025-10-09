Affari Tuoi mette la freccia e sorpassa La ruota della fortuna: battuto il programma di Gerry Scotti

Affari Tuoi mette la freccia su La ruota della fortuna per la prima volta in questa nuova stagione televisiva. Il gioco dei pacchi è riuscito ad avere la meglio sul programma di Canale Cinque condotto da Gerry Scotti dopo settimane di frecciatine e scontri a distanza, con un gioco delle parti che è stato definito spesso infantile sui social.

Eva Grimaldi choc: “Ho rischiato di morire per un intervento di chirurgia”/ “Per un anno con un solo seno…”

E dopo oltre un mese di attesa, Affari Tuoi è riuscito a mettere la sesta, servendo il sorpasso nella serata di ieri mercoledì 8 ottobre 2025, il game show di De Martino ha ottenuto numeri importanti, per la precisione sono stati 5.092.000 spettatori sintonizzati con Affari Tuoi che ha segnato anche il 24.5% di share, seguito da ‘La Ruota della Fortuna‘ su Canale 5 che totalizza 5.035.000 telespettatori pari al 24.2% di share. Numeri comunque alti anche per La ruota della fortuna, che per tutta l’estate è andata in onda ed è riuscita a costruirsi una forza importante, capace di resistere al colosso di Rai1 che nella passata stagione ha sfondato anche il muro dei sei milioni di spettatori in diverse occasioni.

Belen Rodriguez sbarca in Rai con un progetto ambizioso?/ Svolta a sorpresa per la conduttrice

Affari Tuoi si riprende il primato su La ruota della fortuna: e adesso?

Era questione di tempo, una frecciatina a tal proposito l’aveva mandata sui social Pasquale Romano, il noto Dottore di Affari Tuoi su Rai1. Sarà curioso vedere se La ruota della fortuna riuscirà a riprendersi il primato in queste settimane, ora che il sorpasso è avvenuto ma comunque sul filo di lana, visto che a separare i due game show sono stati poche migliaia di spettatori, un esito che dunque non sembra definitivo e che potrebbe rivelare altri colpi di scena nel corso dei prossimi mesi.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Ho paura che la famiglia Sempio mi sollevi dall'incarico”

Vedremo se il gioco dei pacchi con De Martino riuscirà a confermare la forza sul dirimpettaio di Mediaset. Intanto sui social ogni sera prosegue la sfida a distanza anche tra le due fazioni, quella in difesa di Affari Tuoi e i sostenitori di Gerry Scotti, Samira Lui e La ruota della fortuna.