Questa sera, lunedì 6 gennaio, va finalmente l’attesissimo appuntamento con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2025. Prima dello speciale, però, Stefano De Martino ha condotto in diretta una classica partita di Affari Tuoi, che ha avuto come protagonista Antonietta, la celebre “fotografa” già al centro di alcuni dei momenti più esilaranti delle ultime settimane. Infatti, ogni volta che un concorrente chiamava la pacchista della Basilicata, De Martino si lanciava in una divertente gag, mettendosi “in posa” sulle note di Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, trasformando il momento in un vero e proprio tormentone e regalando risate al pubblico. Ma chi è davvero Antonietta, l’amatissima pacchista che ha conquistato tutti?

AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2025/ Diretta e ospiti: Antonietta cambia il pacco!

Antonietta vive a Villa d’Agri, una piccola frazione di Marsicotevere con appena 500 abitanti, ed è una fotografa. Per la partita di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, ha deciso di giocare in compagnia della figlia Federica, che lavora come banconista in un bar del loro paese. Stefano De Martino ha poi presentato anche il marito e l’altro figlio di Antonietta. In particolare, De Martino ha intervistato il marito della pacchista, il quale ha raccontato il loro romantico primo incontro: si sono conosciuti mentre aspettavano l’autobus durante gli anni di scuola e da allora sono inseparabili, insieme da ben 36 anni.

Caterina Balivo e la gaffe con Stefano De Martino/ Insulto involontario in diretta: ecco cosa ha detto

Affari tuoi – Speciale Lotteria 6 gennaio 2025: come funziona il gioco condotto da Stefano De Martino

Affari Tuoi è uno dei programmi più iconici della televisione italiana, che da oltre 20 anni tiene compagnia al pubblico con la sua formula avvincente e ricca di emozioni. La prima edizione risale al 2003, con Paolo Bonolis alla conduzione. Dopo una pausa di alcuni anni, il format è tornato in auge grazie ad Amadeus, fino a oggi, con Stefano De Martino al timone, ogni sera segna nuovi record di ascolti. Ma come funziona esattamente Affari Tuoi? Al centro del programma c’è il concorrente, affiancato da una persona cara. L’obiettivo è eliminare progressivamente i pacchi degli altri partecipanti, confidando che il proprio pacco, scelto all’inizio, contenga una delle cifre più alte, incluso il premio massimo di 300.000 euro.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata?/ La confessione: "Nessuna ha resistito a lungo"

Nel corso del gioco, però, il “Dottore” cerca di mettere in difficoltà il concorrente, intervenendo telefonicamente con offerte in denaro per interrompere la partita o proponendo il celebre “cambio” tra i pacchi. Dal 2023, è stata introdotta una nuova opzione finale: La Regione Fortunata. Questo gioco si attiva quando il concorrente, arrivato agli ultimi due pacchi, decide di rinunciare al contenuto del proprio pacco, oppure se, trovandosi con due pacchi blu in finale, si trova costretto a tentare quest’ultima opzione. La sfida consiste nell’indovinare, al primo colpo, quale tra le 20 regioni italiane è stata estratta a sorte dal notaio prima della puntata per tentare di vincere a 100.000 euro. In caso di errore, il concorrente ha una seconda possibilità, con una scelta ridotta tra la metà delle regioni, ma il premio scende a 50.000 euro.