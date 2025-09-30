Stefano De Martino lancia una stoccata a Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi? Cos'è successo

Stefano De Martino ha finalmente risposto a Gerry Scotti? Ma, si proceda con ordine. Da circa un mese, è iniziata la sfida diretta nell’access prime time tra La Ruota della Fortuna su Canale 5 e Affari Tuoi su Rai 1. Dopo un anno di dominio assoluto del programma Rai, a sorpresa Scotti è riuscito a ribaltare i pronostici, conquistando risultati storici negli ascolti. Forte delle prime “vittorie”, Gerry, insieme all’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, non ha esitato a lanciare alcune frecciatine alla concorrenza, accendendo le polemiche.

In particolare, Berlusconi ha celebrato il successo del quiz show sottolineando come, a La Ruota, i concorrenti debbano realmente giocare per vincere, valorizzando al tempo stesso l’uso della lingua italiana. Al contrario, secondo l’AD di Mediaset, nello show di Rai 1 tutto si baserebbe esclusivamente sulla fortuna, con premi legati unicamente alla scelta dei pacchi giusti. Ebbene, inizialmente, Stefano aveva preferito non replicare, dichiarando di rispettare la concorrenza e di non avere problemi con gli ascolti tv. Nella puntata di martedì 30 settembre, però, è arrivata un’inaspettata stoccata che non è passata inosservata e ha subito acceso il dibattito.

Stefano De Martino attacca Gerry Scotti? Cos’è successo

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì, 30 settembre, De Martino stava parlando con il Dottore, analizzando la partita della concorrente. Al che, ha lanciato una presunta frecciatina a Gerry e Pier Silvio Berlusconi: “Non ha capito che qua è solo fortuna. Noi abilità qua non ne richiediamo. Laureati? Via! Master? A casa! Parlate l’italiano fluentemente? No! Sapete fare le moltiplicazioni e le divisioni? Non vi candidate!”. Ovviamente, il video ha rapidamente fatto il giro del web, e molti hanno interpretato la battuta come un attacco a Scotti e a Mediaset. Sarà davvero così? Chissà…